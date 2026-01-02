高中藝術才能班簡章特招簡章公布 不限資格

▲教育部公布高中藝術才能班特色招生甄選簡章，國中非藝術才能班學生也能報考，並且不受免試就學區限制。圖為示意圖。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 教育部今（2）公布高中藝術才能班特色招生甄選簡章，國中非藝術才能班學生也能報考，並且不受免試就學區限制，但因為各分區測驗時間統一，因此考生只能報名單一分區的報名術科測驗及申請分發。

為使學習評量能夠呼應學生的學習目標與歷程，教育部111年7月25日公告，自114學年度起已正式實施高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗題型調整，題型著重應試者的知識統整、創作論述及即興表達能力，期透過多元能力的檢測面向，建構符合當代藝術教育選材育才工具。

藝術才能班特色招生甄選入學以分類、分區方式進行，並分術科測驗及分發作業二階段辦理。

各類別術科測驗科目如下：

一、音樂班：「主修（樂器）」、「副修（樂器）」、「樂理及基礎和聲」、「聽音及寫譜」及「視譜演唱及即興」5科。

二、美術班：「彩繪創作與延伸」、「素描」、「水墨」及「書法」4科。

三、舞蹈班：「舞蹈即興」、「芭蕾」、「中華民族舞」及「現代舞」4科。

四、戲劇班：「口語表達」、「專長表演」及「創意思維」3科。

分發作業以術科測驗分數及學生志願作為依據，各校並得參採國中教育會考成績作為錄取門檻。國中非藝術才能班學生也可報考，且不受免試就學區限制，歡迎對音樂、美術、舞蹈及戲劇有興趣的同學踴躍報考。

重要日程摘要如下：

一、術科測驗：

（一）115年2月23日（星期一）至3月9日（星期一）：術科測驗線上報名暨郵寄繳件。

（二）115年4月11日（星期六）至13日（星期一）：音樂班及舞蹈班術科測驗。

（三）115年4月18日（星期六）至19日（星期日）：美術班及戲劇班術科測驗。

二、甄選入學分發：

（一）115年6月5日（星期五）至11日（星期四）：甄選入學聯合分發報名暨郵寄繳件。

（二）115年6月22日（星期一）至26日（星期五）：甄選入學聯合分發志願選填暨郵寄繳件。

（三）115年7月7日（星期二）：甄選入學分發放榜。

（四）115年7月8日（星期三）：甄選入學分發報到。

教育部提醒報考高中音樂、美術、舞蹈及戲劇班的考生，務必留意各階段作業期程。相關細節可至各類各區主辦學校網站或高級中等學校藝術才能班線上報名登錄系統（https://art.sen.edu.tw/brief）免費下載簡章查閱。

