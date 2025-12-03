高中試卷寫「中華民國」被扣分？校方討論後給分

（中央社記者林巧璉高雄3日電）一名網友貼出國立岡山高中期中考卷說，「答案寫自己國家的本名，但還是被扣了分數」，引發熱烈討論。校方今天回應，題目寫明國家名稱為「台灣」，但學生填答「中華民國」，經討論後決定給分。

一名網友在社群媒體Threads上貼出岡山高中高三期中考卷並表示，自己答題寫「中華民國」，但被扣分；此文引發熱烈討論，內容甚至延伸到國家認同等面向。

此科為高三現代社會與經濟試卷，從試卷上可看出引發討論的題型為題組題，題目中的圖表寫出美國、中國、台灣、新加坡、韓國等國名，要考生看完題目後依序答題。這名考生在某一題的答案寫下「中華民國」，老師將答案圈起來並打了問號。

廣告 廣告

岡山高中今天透過文字訊息回應，這份試卷是學校第2次定期評量公民科試題，依照考卷圖表，第55題正確答案是「台灣」，而學生填答「中華民國」。1日經校內老師討論後認定，決定給這位學生這一題的成績。

校方說明，這個題組題在圖表已敘明國家名稱，因此閱卷老師第一時間依據標準答案先將學生作答圈起並打問號，認為此回答應該也可以，因考量給分公平性（繁星推薦校排名），老師將學生不同答案情形帶回科內討論，決定統一評分標準。

1日閱卷老師與科內老師討論後，科內老師認為考試主要是在測驗學生是否理解GDP計算及認知，因此決定給學生這題的分數，閱卷老師也在昨天修正線上成績系統，今天會在課堂上跟學生說明。

校方指出，學生充分理解各考試規則及考題（含填答選項）也是重要的學習，將持續加強宣導，提醒學生應充分閱讀試題說明，並依規填答，避免影響權益。

這則貼文引發熱烈討論，有網友說，題目已經說明國家的名稱，但考生仍執意寫下與題目不同的答案，這根本是故意的。而這名考生回應，自己是在質疑題目本身設計有邏輯缺陷，與自己選擇寫中華民國或台灣完全無關。（編輯：黃名璽）1141203