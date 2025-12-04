高中鋁棒聯賽16強產生 明爭取8強門票

記者張翔程／綜合報導

114學年度高中棒球聯賽硬式鋁棒組全國賽今（4）日產生16強，分別由南英商工、鶯歌工商、臺東體中、穀保家商、彰化藝中、大理高中、高苑工商、普門中學、善化高中、平鎮高中、壽山高中、玉里高中、大溪高中、三民高中、北科附工、白河商工晉級，明（5）日將捉對廝殺爭取8強門票。

南英商工靠著先發投手王柏翔一夫當關演出完投，終場以6比1擊敗東石高中，挺進16強；白河商工在第5局攻下3分奠定勝基，加上呂浩銓後援5局守成，終場以11比8擊退興大附農，連2年闖進16強。

南英左投王柏翔僅用79球就演出高中首次完投，只被敲出2支安打，投出4次三振、2次保送，拿下勝投。總教練佟百聖表示，中段戰一度遭遇小亂流，回穩後愈投愈順，乾脆就讓王柏翔投完，雖是高一，但沒有新生的膽怯感，曾在拱範宮媽祖盃對壽山高中一軍差點完投，最快球速約135公里，潛力好。

佟百聖說，因為分數接近，打得綁手綁腳，到最後一局才拉開，希望球員漸入佳境，這次鋁棒聯賽以一、二年級生為主力，僅有2個高三投手，成績愈往前推進愈好。