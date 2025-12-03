高中鋁棒聯賽32強出爐 高苑、東體分組第1晉級
記者張翔程／綜合報導
114學年度高中棒球聯賽硬式鋁棒組全國賽今（3）日產生32強，去年亞軍高苑工商開賽靠隊長薛和坤轟出滿貫全壘打，提前4局以13比1擊敗中興高中，以分組第1晉級32強；臺東體中則是局局都得分，提前6局以8比1打敗崇義高中，也以分組第1挺進32強。
高苑分組前2戰都贏球，最終戰與中興交手，中興開賽先馳得點，但高苑馬上反擊，祖港．卡嘎捏拉嗯、余硯凱、楊燿丞接連安打，接著用高飛犧牲打追平失分，中興投手又出現觸身球，薛和坤相中第1球開轟，高苑單局進帳5分反超。
高苑第2局再下一城，第3局連續掃射3支安打，中興投手接著四死球連發，潘宏偉、薛和坤補上安打，高苑再吃下7分大局，只用4局就拿下勝利。
薛和坤單場3支2，包含1發全壘打，包辦6分打點，火力兇猛，總教練林樺慶表示，高三的薛和坤身材好，受限於守備位置，因此在鋁棒組發揮，依賴他的打擊火力，鼓勵球員在鋁棒組好好表現，還是可以在升學加分。
薛和坤說，當下是內角高球，全力揮擊，這是高中首轟，非常巧合，跟國中首轟一樣，對手都是中興，前2年沒報名全國賽，今年是第1次，高中最後一年，更想要表現，也想把經驗傳承給學弟。
包括薛和坤在內，高苑有4名高三生，陣容以高一、二生為主，連3戰「扣倒」對手，林樺慶說，跟去年分組第3晉級相比，今年拿到分組第1是好的開始，先以8強為目標，學長剛在黑豹旗拿到季軍，盼能鼓舞學弟，讓他們有自信，不要怕失敗。
