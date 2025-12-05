高中鋁棒聯賽8強出爐 明爭取4強門票

記者張翔程／綜合報導

114學年度高中棒球聯賽硬式鋁棒組全國賽今（5）日8強出爐，分別是南英商工、穀保家商、大理高中、普門中學、平鎮高中、壽山高中、大溪高中、北科附工，其中桃園佔了4支球隊最多，明（6）日8隊將捉對廝殺爭取4強門票。

平鎮高中、壽山高中、大溪高中、北科附工4支桃園球隊在16強賽都闖關成功，平鎮提前6局以8比0擊敗善化高中，壽山提前6局以10比3擊退玉里高中，大溪提前6局以10比3打敗三民高中，北科則以9比2撂倒白河商工。

平鎮與善化之戰，第2局善化投手出現控球亂流，平鎮利用曾俊堯二壘安打及失誤先拿4分，第4局再用3支安打換回2分，第6局靠宋米家二壘安打追加保險分，逐漸拉開領先差距。

平鎮先發投手莊子濬演出好投，4局只被敲出2支安打無失分，投出8次三振，沒有保送，李星漢後援2局也無安打無失分，兩人守住勝利，平鎮繼112學年度後重返8強。

壽山對戰玉里在第2局先馳得點，玉里在第4局反攻3分超前，壽山在第5局一口氣打回4分，第6局安打連發灌進5分，最終提前結束比賽，連續3年挺進8強。

北科與白河之戰，北科在第3局利用白河投手控球失準，僅用1支安打就換回3分，第4、6、7局各再攻下2分，贏球再無懸念，連續2年晉級8強。