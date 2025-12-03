高中防詐騙研習 解析AI與個資外洩成焦點

（中央社記者陳至中台北3日電）教育部今天舉辦高中防制詐騙增能研習，在AI（人工智慧）快速發展的背景下，如何避免使用軟體的同時，個資遭蒐集利用，成為討論的焦點。

教育部於本月2日、3日，分兩梯次舉辦「114年度教育部主管高級中等學校防制詐騙增能研習」，邀集教育部主管高中職防制詐騙承辦人參與，著重於詐騙心理運作模式、手法與類型及相關法律知識。

研習邀請輔仁大學新聞傳播學系教授陳順孝針對「媒體素養」議題，從學生接觸網路社群媒體角度，解析AI時代大眾媒體應用與影響，尤其部分應用軟體恐使個資遭特定單位蒐集及利用，建議避免任意下載使用。

詐騙集團常吸收年輕學生當「車手（指負責提領款項的人）」，這次研習也邀請行政院打擊詐欺指揮中心副執行秘書賴正庸、內政部警政署刑事警察局預防科偵查員徐健銘，分享學生擔任詐騙車手的樣態、預警徵兆、法律責任，以及學生較常遭受詐欺犯罪手法。

教育部表示，十二年國教課綱將法治教育納入重要議題，其中就包含反詐騙，將法律實體與程序的基本知識涵養，融入跨領域合作的教學。期盼透過研習，強化師生反詐騙意識，杜絕校園詐騙事件發生。（編輯：張銘坤）1141203