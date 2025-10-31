高中一次英聽成績出爐！B級人數「近4年最高」 2題型學生最弱

記者柯美儀／台北報導

115學年度高中英語聽力測驗第一次考試成績於今（31）日上午9時開放查詢，並於當日寄發成績通知單。大考中心指出，本次成績結果與前4學年度相較，今年B級人數百分比較高，C級人數百分比較低，A級、F級人數百分比約略相等。考題方面，各等級學生較弱題型為「簡短對話」及「長篇聽解」。

大考中心今日上午10時說明英語聽力測驗第一次考試成績相關統計資料，本次報名人數共計9萬4178人，上午場應到4萬8163人（含身心障礙及重大傷病考生162人），實到4萬6679人，缺考率3.08%，較去年同場次缺考率2.91%增加0.17%；下午場應到4萬6015人（含身心障礙及重大傷病考生206人），實到4萬4353人缺考率3.61%，相較去年同場次缺考率3.44%增加0.17%。

廣告 廣告

本次英聽測驗題型包括圖片聽解、對答、簡短對話、短文聽解、長篇聽解五種題型，每一種題型配分相同，大考中心統計，考生得分率由高而低依次為圖片聽解8成3，短文聽解6成7、簡短對話及長篇聽解皆為6成6，對答約6成5。

大考中心指出，考生可於今日上午9時起，至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）查看成績，查詢服務開放至115年8月31日，大考中心也會同步寄發成績通知單。為方便考生查詢，公布成績當日上午8時30分至下午1時，網站首頁將切換為「簡易版」。

大考中心說明，若考生成績有疑義，可自今日上午9時至下週一（3日）下午5時止，於大考中心網站「試務專區」的「考生專區」登入申請成績複查，並於期限內完成繳費，逾期不受理。複查結果通知書將於下週三（5日）寄發，並於當日上午9時起開放網路查詢。

更多三立新聞網報導

非洲豬瘟「真兇」是誰？基因定序最快今天出爐

當兵也有家長群組！一堆媽媽狂丟問題 她愣：不是幼稚園欸

北教大「型男教授」吃遍校長、師生！教育界大咖點名這群人也該檢討

非洲豬瘟延燒 廚餘「別倒這裡」！違者最高罰3000萬

