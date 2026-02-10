高乘載何時實施？怎麼避開塞車潮？一文看懂春節國道交通攻略

春節連假即將到來，為了因應返鄉及出遊車潮，高公局祭出相關國道匝道管制、高乘載等措施緩解車潮，並鼓勵用路人利用離峰時段上路、分散車流，減少尖峰壅塞的情形。至於春節有哪幾天會實施高乘載管制？國道預計什麼時候最塞？替代路線又有哪些？本文帶您一次看。

春節國道收費措施

春節連假期間，高公局同步調整國道收費機制，鼓勵用路人利用離峰時段上路、分散車流，減緩塞車情況。今年實施的春節收費措施包含「夜間暫停收費」、「全線單一費率」以及特定路段優惠，不僅能避開車潮，也能節省通行費。

時間 收費措施 2月13日（五）上班日 平日費率 2月14日（六）小年夜前一日

2月15日（日）小年夜

2月16日（一）除夕日 單一費率 2月17日（二）初一

2月18日（三）初二

2月19日（四）初三

2月20日（五）初四

2月21日（六）初五

2月22日（日）初六 單一費率

差別費率：新竹至燕巢單一費率再8折

暫停收費：凌晨0至5時暫停

春節國道高乘載管制

高公局預估，春節北向車流將集中在初三、初四，估計北向國道交通量約平日的1.6倍。此外，國5北向交通量預計初二至初五較高，並在初五達到最高峰。為有效分散國道車流，國1、國3北向將於初三、初四實施高乘載管制，國5北向的高乘載管制則將在初二至初五實施。

高公局也規劃在交流道附近重要路口與匝道入口前，設置相關標誌提醒駕駛，在高乘載管制實施時段及路段，乘載3人以上之小型車或符合規定的車輛，如救護車、計程車等才能進入國道。提醒用路人接近管制區時提前搖下車窗，以利警勤人員檢查，加速放行效率。

日期 時段 方向 管制路段 2月19日（四）初三 13：00至18：00 北向 國1下營系統→頭份北入

國3官田系統→竹南北入 2月20日（五）初四 13：00至18：00 北向 國1下營系統→頭份北入

國3官田系統→竹南北入 2月18日（三）初二 13：00至18：00 北向 國5蘇澳、羅東、

宜蘭、頭城北入 2月19日（四）初三 13：00至18：00 北向 國5蘇澳、羅東、

宜蘭、頭城北入 2月20日（五）初四 13：00至18：00 北向 國5蘇澳、羅東、

宜蘭、頭城北入 2月21日（六）初五 13：00至18：00 北向 國5蘇澳、羅東、

宜蘭、頭城北入

為有效分散國道車流，國1、3、5號將分別實施高乘載管制。（圖／高公局提供）

匝道封閉路段、時段

除高乘載外，匝道封閉也是流量控管措施，為了避免大量車輛短時間內湧入主線，造成車流壅塞，匝道封閉屬全面禁止通行，與高乘載不同的地方在於，不論車內人數或車種，一律無法由該入口進入國道，用路人務必規劃好替代交流道或省道路線。

日期 封閉時段 封閉路段 2月17日（初一）至

2月19日（初三） 05：00至12：00 國5石碇、坪林南入 2月17日（初一）至

2月19日（初三） 05：00至12：00 國1平鎮系統、埔鹽系統南入 2月19日（初三）至

2月21日（初五） 10：00至18：00 國1仁德、虎尾北入、王田（雙向） 2月19日（初三）至

2月21日（初五） 12：00至24：00 國1埔鹽系統 2月19日（初三）至

2月21日（初五） 12：00至24：00 國3西濱北入

開放路肩行駛

為了國道整體通行順暢，高公局除實施高乘載與匝道封閉外，也同步擴大路肩開放。今年針對易壅塞路段，增開37處、延長17處路段路肩開放，特定時段可行駛路肩紓解車流。不過路肩屬「動態開放」，實際上能否通行仍須依現場標誌與管制人員指示為準。

今年春節連假國道交通疏導一覽。（圖／高公局提供）

國道好走時段與替代道路

高公局預測今年春節車潮，特別針對國道1、3、5號提供最佳出發時段建議，協助民眾避開長時間塞車。

國道好走時段

日期 時段 方向 2月17日（初一）至

2月19日（初三） 上午6時前至中午12時後 國道1號、3號南向 2月17日（初一）至

2月19日（初三） 上午5時前至下午5時後 國道5號南向 2月19日（初三）至

2月21日（初五） 中部地區：中午12時前

南部地區：上午9時前 國道1號、3號北向 2月18日（初二）至

2月21日（初五） 上午9時前 國道5號北向

高公局預測今年春節車潮，建議這些時段出發比較不容易遇到塞車潮。（圖／高公局提供）

國道長、短途替代道路

根據歷年連假交通預測易壅塞路段，高公局也規劃4條國道長途替代道路。針對短途旅次，高公局則建議多利用省道、縣道或地方道路，避免在車流量尖峰時段進入國道。

原路段（長途） 替代道路 國5頭城至坪林北向 台9線 國1國3新竹至台南地區雙向 台61線 國6舊正至台中地區雙向 台63線 國3霧峰至國1台中系統、國3中港系統雙向 台74線、國4

原路段（短途） 替代道路 國1湖口至新竹雙向 台1線 國1大雅系統至員林（北斗）雙向 台74線 國3土城至三峽雙向 台3線 國3三峽至大溪雙向 台3線 國3快官至草屯雙向 台14線 國3中興至中投北向 台63線、台14乙線 國3田寮至國10旗山東向 台28線

即時車流怎麼查詢？

連假車流多變，像是高乘載結束時間可能提早或延後，匝道封閉也可能延長，因此建議駕駛出發前先查詢即時路況，才能掌握最準確資訊，以下方法提供民眾查詢：