高二生瘋短影音近視飆800 醫警結構損害

▲醫師提醒「短片視覺症候群」對於視力健康影響越來越大(圖／醫院提供2026.1.27)

[NOWnews今日新聞] 台中一名高二女學生「小妃」因眼睛長期痠澀、出現閃光就醫，檢查後赫然發現，原本平穩的視力在短短兩年內飆升至 800度。小妃坦承，每日花費 3 至 4 小時觀看歌手短影音；無獨有偶，一名 28 歲業務員也因睡前滑短影音習慣，出現「假性老花」症狀。醫師警告，這類「短片視覺症候群」（Reel Vision Syndrome）病例正急遽增加，若不警惕，恐造成不可逆的視力受損。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達解釋，短影音具備「快速跳動」與「誇張聲光效果」的特點，容易誘發大腦興奮而忽略休息。與傳統追劇不同，短影音的無盡推播讓人難以中斷，且多數民眾習慣在暗處或睡前觀看，此時瞳孔放大，強烈光線直射眼底，導致睫狀肌無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達也表示，各類社群軟體都會不斷推播使用者愛看的影片，過去的追劇族群當看完影片後可能會暫時休息，但沈迷在短影音的族群，卻難以抗拒無止盡的精彩影片而忽略合理觀看時間，隨著用眼疲勞累積，視線出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃、噁心感，青少年近視度數急遽增加，年輕人則出現假性老花，看東西越來越模糊。

李昇達強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約六公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持三十公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

李昇達也呼籲，在室內則需注意照明，避免在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因，若合併嚴重乾眼，單靠人工淚液可能不足，臨床上會透過脈衝光治療（IPL）來改善臉板腺功能失調，確保眼睛潤滑系統正常，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

