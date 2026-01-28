高二生瘋短影音「瞳孔放大、眨眼少」 2年近視飆800度

記者陳佳鈴／台中報導

當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到。（圖／翻攝畫面）

台中高二生「小妃」因眼睛常感到痠澀、有異物感，偶爾會看到閃光前來就醫，她坦承每天花3到4小時瀏覽喜愛歌手短影音，結果兩年內度數飆升至800度；另名28歲業務員也因晚上常看短影音直到入睡，經檢查已經有假性老花前兆，醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，務必遵守護眼原則以免後悔終生。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達解釋，當眼軸因長時間近距離用眼導致持續拉長，就像被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，視網膜剝離風險隨之倍增，乾眼症、白內障與黃斑部病變會提早報到，對於發育中的青少年而言，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至變成永久性負擔。

李昇達指出，這類「短片視覺症候群」(Reel Vision Syndrome)患者有逐漸增加趨勢，原因是人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，當注視螢幕時，每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發引發乾眼症，尤其民眾會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，更導致瞳孔放大進光量激增，也讓眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約六公尺）外的遠方。（圖／翻攝畫面）

李昇達也表示，各類社群軟體都會不斷推播使用者愛看的影片，過去的追劇族群當看完影片後可能會暫時休息，但沈迷在短影音的族群，卻難以抗拒無止盡的精彩影片而忽略合理觀看時間，隨著用眼疲勞累積，視線出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃、噁心感，青少年近視度數急遽增加，年輕人則出現假性老花，看東西越來越模糊。

李昇達強調，「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就要視線離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約六公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌，在生活中，也要養成多眨眼的習慣以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時保持三十公分以上的距離，從細節降低眼睛的壓力。

李昇達也呼籲，在室內則需注意照明，避免在關燈後滑手機，同時盡量增加戶外活動時間，一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因，若合併嚴重乾眼，單靠人工淚液可能不足，臨床上會透過脈衝光治療（IPL）來改善臉板腺功能失調，確保眼睛潤滑系統正常，切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情或因藥物副作用造成二度傷害。

