高二生瘋短影音「2年近視飆800度」 醫籲這招護眼

台中一名高二生因每天花3到4小時瀏覽喜愛歌手的短影音，2年內近視度數飆升800度，近期更經常感到眼睛痠澀、有異物感，偶爾還會看到閃光；另名28歲業務員也因晚上常看短影音到入睡，經檢查發現有假性老花前兆。眼科醫師提醒，「短片視覺症候群」有增加趨勢，呼籲民眾務必遵守護眼原則，建議落實「20-20-20」護眼法則，以免後悔終生。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達指出，當眼軸因長時間近距離用眼持續拉長，就會如同被過度吹大的氣球，眼球壁會變薄且脆弱，連帶地讓視網膜剝離風險倍增，導致乾眼症、白內障與黃斑部病變提早報到。對於發育中的青少年而言，這種變化是不可逆的健康隱憂，多數患者起初只是勞累，卻不知眼睛調節功能已因過度負荷而提前拉警報，一旦結構受損便難以完全復原，甚至形成永久性負擔。

李昇達指出，這類「短片視覺症候群」(Reel Vision Syndrome)患者有逐漸增加的趨勢，原因在於人類眼睛構造難以負荷長時間、短距離且高亮度的視覺任務，注視螢幕時每分鐘眨眼次數會從20次降至5次，使得淚膜蒸發，進而引發乾眼症，尤其民眾會在昏暗處或睡前看短影音，由於短影音的特點在於快速跳動、訴求誇張聲光效果，導致瞳孔放大、進光量激增，讓眼部肌肉無法放鬆，陷入惡性循環。

李昇達表示，現在各類社群都會不斷推播使用者愛看的影片，過去追劇族看完影片後可能會暫時休息，但沉迷短影音的族群卻難以抗拒無止盡的精彩影片，忽略合理觀看時間，隨著用眼疲勞累積，視線出現間歇性模糊，甚至演變成嚴重的偏頭痛、肩膀緊繃、噁心感。

李昇達強調，想要避免眼睛出現短片症候群「預防勝於治療」，建議落實「20-20-20」護眼法則，每用眼20分鐘，視線就要離開螢幕休息20秒，並注視20英尺（約6公尺）外的遠方，這種簡單的遠眺能有效放鬆緊繃的睫狀肌。除此之外，在生活中也要養成多眨眼的習慣，以維持淚膜完整，並確保看書或看手機時，保持三十公分以上距離，從細節降低眼睛的壓力。

李昇達接著表示，在室內則須注意照明，切勿在關燈後繼續滑手機，同時也可以盡量增加戶外活動時間；一旦發現眼睛有異狀，可透過定期進行散瞳眼底檢查預先找到病因，若合併嚴重乾眼，單靠人工淚液可能有所不足，臨床上會透過脈衝光治療，以改善臉板腺功能失調，確保眼睛潤滑系統正常。呼籲民眾切勿自行購買成分不明的涼感藥水，以免掩蓋病情，或因藥物副作用造成二度傷害。

