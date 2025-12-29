娛樂中心／黃韻靜 綜合報導

《綜藝大集合》日前來到台南永康的大灣國聖宮，綜藝天王胡瓜剛開始準備介紹大灣國聖宮，就有一位奇裝異服的男子闖入錄影現場，此為男子自稱是「國姓爺鄭成功」，仔細一看，原來是阿翔裝扮而成，甚至還送上了匾額給胡瓜，而這次阿翔帶來的驚喜不止於此，介紹全新的遊戲「攻佔堡壘」來讓大家挑戰，空中懸吊了兩個十字架在中間旋轉，兩方的選手各自從兩邊出發，首先抵達對方區塊的選手獲勝，胡瓜見獵心喜，於是讓裝扮成鄭成功的阿翔與身為外國人的佩德羅來一場史詩級的ＰＫ，在一場激烈的爭鬥之後，阿翔穿著鄭成功的衣服雖然行動困難，不過卻以身手矯健的優勢，成功完勝佩德羅。

高人氣啦啦隊女神「核彈芭比」金賢姈火辣熱舞爆發成為全場焦點

胡瓜與扮成國姓爺的阿翔

接下來就是藝人與觀眾的激烈對決，藝人組這次相當爭氣，比分居高不下，差點完勝的觀眾組，製作單位特意提前讓馬國弼上場，原以為馬國弼會被觀眾組輾壓，沒想到馬國弼與觀眾兩人綜藝性十足，馬國弼因為臂力不足，所以卡在十字架上，而觀眾則是不斷的從上面掉下來，把大家看得哈哈大笑，看著兩人持續僵持不下，胡瓜這才暫停遊戲，宣布《綜藝大集合》有史以來的第一場和局，而藝人隊也在這場遊戲之中，拿下了難得的勝利。

左啦啦隊女神「核彈芭比」金賢姈

本集藝人安汝帶上金賢姈來到節目，兩人在開場就帶來一段相當精彩的舞蹈表演，看著金賢姈的舞蹈這麼有活力，製作單位準備了遊戲「筋開腰軟破氣球」來讓金賢姈挑戰，參賽者1女1男一組進行破關挑戰採用最有靈活度的動作，轉動手、腰、腳包有砂紙的小球刺破氣球，動作最有靈活度、難度、美感綜合表現最佳者獲勝。第一組由金賢姈與嘻小瓜來合作挑戰，兩個人首先以默契的胸震來震撼大家，接著嘻小瓜一個側翻就將氣球給踩破，金賢姈則是以扭動屁股的方式來一舉擊破氣球，兩人帶著有創意又優美的舞姿終於完成挑戰，全場一片歡聲雷動。

《綜藝大集合》日前來到台南永康的大灣國聖宮

