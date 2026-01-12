高人氣！高市早苗支持率逼近8成 梅洛尼訪日後或宣布解散眾院

日本首相高市早苗。共同社／美聯社



日本首相高市早苗組閣下週將滿3個月，在傳出其考慮於23日例行國會伊始解散眾議院的消息後，朝野政黨已為即將到來的選戰「摩拳擦掌」，而高市內閣的支持率亦較上月攀升至78.1%，高人氣為執政黨自民黨帶來強大後援。

日本共同社報導，高市早苗已向自民黨相關人士傳達將於例行國會伊始解散眾議院的考量，若在23日當天解散，預計將在下月8日或15日舉行投開票作業。但基於2026年度預算案恐難於3月底前通過，高市10日、11日兩天均未答應媒體採訪請求，整日在官邸內度過，或於近日做出決定。

然而，日本朝野政黨已開始為下月可能舉行的眾院選舉做準備。自民黨選舉對策委員會委員長古屋圭司11日在岐阜縣向媒體表示，將預先擬定針對各種情況的應對方案。自民黨預計會與執政聯盟夥伴日本維新會在約60個選區角逐席次，他坦言雙邊「難以全面協調」。

日本維新會代表（黨魁）吉村洋文在NHK節目中強調：「已整裝待戰」，並宣示此次選舉將主打削減眾議員席次、社會保障改革、食品消費稅歸零及「副首都」構想等政見。在野的立憲民主黨代表野田佳彥則表示，基於2月投票的可能性極高，該黨將進入臨戰態勢。

高市早苗去年10月21日就任日本首相以來，內閣支持率始終維持在7成以上的高人氣。日本新聞網（JNN）最新民調顯示，高市內閣支持率較上個月上升2.3個百分點，來到78.1%，「不支持」下降2.1個百分點，來到18.6%，整體評價仍維持高支持率。

政黨支持度方面，自民黨以29.7%居首，較上月微增0.2個百分點。國民民主黨支持率上升2.2個百分點至6.3%，為本次調查中增幅最明顯的政黨。立憲民主黨支持率則下滑1.3個百分點，降至5.0%，與持平的日本維新會並列第3。

高市早苗本週將迎來「外交週」，她13日會在家鄉奈良與南韓總統李在明會談，並在15日至17日迎來義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的訪日行程。《讀賣新聞》引述曾任外相的人士認為，在梅洛尼回國之前，首相不能宣布解散眾議院，指這是出於外交禮儀的考量。

