高人氣、高績效海外ETF出列！2表快速掌握 經理人這樣說

海外ETF人氣不減，檢視下半年受益人數增加前10強，主要是集中在電力基礎建設、太空衛星、科技、日本等主題；再看12月以來績效表現，也以這些主題的海外ETF表現較亮眼。

下半年海外ETF受益人數增加較多的，依序是新光美國電力基建（009805）、元大航太防衛科技(00965)、富邦NASDAQ(00662)、中信日本商社(00955)、國泰數位支付服務(00909) 、元大S&P 500(00646) 、統一FANG+(00757) 、第一金太空衛星(00910)等等。

其中，新光009805、富邦00662、中信00955、國泰00909、元大00646以及統一00757等6檔，下半年來買氣持續湧進，截至12/19止，受益人數都創歷史新高。

新光美國電力基建(009805)ET經理人劉恆誌表示，美國政府最新啟動「創世紀計劃」，是美國政府啟動新一項國家級AI科研計劃，這項計劃被比擬為「曼哈頓計劃」，目標在十年內將美國科學與工程生產力「翻倍」。美能源部長Chris Wright強調，此任務將鎖定「美國能源主導權」直接帶動先進核能、核融合與電網現代化投資加速，為美國AI科學革命鋪平電力命脈。

009805投資範圍涵蓋電力公用、核能發電、智慧電網、工程基建等熱門板塊，12月該指數最新定審結果出爐，成分股新加入布魯姆能源(Bloom Energy，BE-US)，為美國固態氧化物燃料電池領導廠商，能提供24小時不間斷的現場發電，不受極端氣候或電網故障影響，為美國城市電網提供分散式與備援電力，

同樣也是人氣海外ETF的第一金太空衛星ETF(00910)，昨天股價勁揚6.26%，今天又上漲超過2％，累計12月以來的漲幅逾18%。

綜觀12月海外ETF漲幅十強，以太空衛星新科技、中國科技、日本等三大類型表現最為亮眼。

第一金太空衛星ETF(00910)追蹤指數Solactive太空衛星指數，成份股中不少個股，受惠太空優勢令助攻，上周五股價狂飆，像是直覺機器 (Intuitive Machines)單日漲幅37.7%、火箭實驗室 (Rocket Lab)上漲17.7%，AST太空通訊 (AST Spacemobile)漲逾15%，還有如紅線(Redwire)、黑天科技 (Blacksky Tehnology)，及Satellogic等單日漲幅也都高達一成以上。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，追蹤指數Solactive太空衛星指數中的多檔成份股，是美國太空優勢法令直接受惠者，像是大漲逾37%的直覺機器主要從事月球登入器開發任務，法案將登月時間表提前，也顯示包括月球任務代號IM-3、IM-4可望獲得更多政府預算支持及優先發射權等，直覺機器從過單次任務，逐步轉型為「月球基礎設施服務」。

此外，火箭實驗室今年度成功完成21次的Electron火箭發射任務，隨著明年SpaceX計畫IPO募資，火箭實驗室可望在競爭比價效應下持續攻高，曾萬勝說明，火箭實驗室目前的獲利重心從單純發射，轉向毛利更高的「太空系統製造」；此外，美國推動的「金穹計畫(Gloden Dome)」美國版天基防禦系統，需要佈署數千顆具備監測功能的低軌衛星，這也有助於相關廠商，如：星球實驗室、黑天科技能在可預期的未來，持續受惠政府訂單需支等。

第一金太空衛星ETF為唯一且最純粹的太空衛星概念ETF，投資30檔太空衛星關鍵企業，採取均權配置策略，目前涵蓋四大投資主軸，包括：衛星設備與通訊服務、太空技術、先進衛星，及太空探索等，投資區域鎖定美歐亞太空發展重要國家，依序為：美國、日本、歐洲、台灣、韓國等地。

中國股市，也是投信法人相對看好的投資標的之一。兆豐中國內需A股基金經理李長昇表示， 展望2026年，對A股維持「審慎樂觀、正向看待」。中國大陸作為計劃經濟體，明年適逢「十五五」規劃首年，政策與方向都更明確，預期財政政策積極、貨幣政策寬鬆，資金潮強勁，繼續支撐風險資產定價。在全球環境上，美國聯準會可能繼續降息，對於中國來說，本土製造業與基建投資有望止穩，消費結構性有機會回升。

李長昇提到，預期上證指數年線將有機會進入上升趨勢，企業獲利與本益比回升，結構性牛市有望延續。

國泰投信提醒，2026年時逢美國期中選舉、聯準會人事異動，以及AI競爭白熱化促使產業鏈面臨重塑風險等不確定性因素，股市仍有震盪可能，建議投資人可適時分散資產至不同類別，包括股票、債券，以及黃金、數位資產或不動產等去美元化資產，避免過度集中於單一個股、產業甚至貨幣，以建構多元化佈局。

國泰投信ETF研究團隊指出，近年來新興市場與海外不動產等資產類別也逐漸受到關注。以日本不動產市場為例，受惠於就業需求提升及觀光人潮湧入，日本經濟近年出現回溫跡象，觀察疫情後的2021年至2024年GDP年均複合成長率達1.2%，遠高於1994年至2020年的0.7%，尤其在新任首相高市早苗上任後，其推動的高市經濟學，更是承繼過去安倍晉三提出的安倍經濟學，聚焦物價通膨、經濟強化與國防外交三大核心，以寬鬆的財務政策來打造經濟正向循環，並且將國防、AI、半導體列為重點發展項目，有望為日股後市注入強勁成長動能，也帶動商用不動產需求增加，投資人可適時關注日本不動產投資信託基金（J-REITs）等多元投資機會。

