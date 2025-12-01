高人氣ETF年終除息！00919、00929配息不變 全年殖利率出爐

高人氣的台股ETF：（00919）群益台灣精選高息、（00929）復華台灣科技優息，今天雙雙公布2025年年終配息初估，其中，00919配息0.54元，維持前一季配息水準；00929配息0.09元，也維持上個月配息金額。

除息日方面，群益00919先上陣，12月16日除息，想參與除息的投資人，15日是最後買進日，配息發放日為明年1月13日。

至於復華00929則是12月17日除息，想參與除息的投資人，最後買進日是16日，就能在明年1月14日領錢。

季配息的00919，若以今天收盤價21.45元計算，此次除息的預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上。

若以今年實際配發2.52元收益、以今年首次除息的前一收盤價23.74元計算，若一路抱牢不賣，並買與每次除息，則00919今年實際的現金殖利率約10.61％。

00919選股策略有2個重點：「精準高息」以及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判；至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。

至於每月配息的復華00929，若以今日收盤價17.61元計算，年化殖利率約6.1%。

以今年實際配發0.83元收益、以今年首次除息的前一收盤價17.92元計算，若一路抱牢不賣，並買與每次除息，則00929今年實際的現金殖利率約4.63％。

00929配息金額是在去年4月達到高峰，除息配發0.2元，5月、6月都維持相同數字，之後從7月開始下滑至0.18元，一路降至12月的0.05元，因而引發投資人熱議。

之後，00929維持除息0.05元，一路延續到今年4月，連續5個月維持不變，到了5月，拉高到0.07元，6月、7月維持相同水準，8月起又拉高至0.08元，並一路維持至10月，11月與12月拉高至0.09元。

法人表示，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心，但從存股角度來看，長期持有、累積張數，是穩健投資打造現金流的投資好工具。

