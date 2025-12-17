高以翔猝死非意外？節目組早餐有「詭」 倒下時導演卻在嗑瓜子無人施救

記者林宜君／台北報導

男星高以翔在錄製浙江衛視實境節目《追我吧》時，因突發身體不適倒地，經緊急送醫搶救仍宣告不治，享年35歲。消息震撼兩岸三地演藝圈，也讓節目製作安全問題瞬間成為輿論焦點。雖然高以翔已離世超過４年以上，近日有網友爆料，高以翔在錄製節目《追我吧》時，有做過身體健康檢查，各項指標都正常，卻在突然吃了製作單位的早餐後突感不適，直至高以翔倒下時，製作單位也未第一時間上前急救，才導致憾事發生。

高以翔在錄製節目《追我吧》時，有做過身體健康檢查，各項指標都正常，卻在突然吃了製作單位的早餐後突感不適。（圖／翻攝自Threads）

事發後，一名自稱為當天錄影現場目擊者的網友在社群平台爆料，指控節目製作單位處置失當，送醫時已是死亡狀態，該名網友表示，雖曾被要求遵守保密協議，甚至被警告「不要在微博朋友圈亂說，你們的信息我們都有」，但仍選擇站出來，只希望「為高以翔做點什麼」。他痛批節目組冷漠，並形容現場氣氛令人心寒。

當天錄影現場目擊者的網友在社群平台爆料，指控節目製作單位處置失當，送醫時已是死亡狀態。（圖／翻攝自Threads）

高以翔倒下後，多名藝人已衝出現場協助時，竟仍有導演留在內場「悠閒地嗑瓜子」。（圖／翻攝自Threads）

該網友回憶，高以翔倒下後，現場一度陷入混亂，並聽見藝人黃景瑜情緒激動怒吼「別拍了！醫生呢！醫生幹嘛去了」。主持人華少隨後再度現身時，語氣哽咽、聲音顫抖，直言「都是節目組的錯，是他們的錯，與任何一個藝人都無關」。然而，更令目擊者無法接受的是，在多名藝人已衝出現場協助時，竟仍有導演留在內場「悠閒地嗑瓜子」，讓他直呼難以置信。

《追我吧》一向以高強度關卡著稱，甚至被批評「連專業運動員都難以承受」。（圖／翻攝自微博）

高以翔倒下後，送醫時已死亡。（圖／翻攝自微博）

該名爆料者表示：「我看到一個活生生的人倒下，而他幾分鐘前還向我們點頭揮手道謝，這是一條命，我真的沒辦法無動於衷。」他也呼籲大眾持續關注事件，並質疑相關熱搜疑似遭撤下，擔心社會關注度隨時間消退。另一方面，隨著高以翔錄影畫面曝光，外界也進一步檢視節目本身的安全設計。畫面中可見高以翔在長距離奔跑後體力明顯透支，最後爬坡時需扶著欄杆、步伐沉重，引發網友質疑節目強度早已超出一般藝人負荷。事實上，《追我吧》一向以高強度關卡著稱，甚至被批評「連專業運動員都難以承受」。

網友怒批電視台，人命一點都不重要。（圖／翻攝自Threads）

節目安全爭議也讓浙江衛視過往紀錄再度被翻出。包括曾發生武打演員釋小龍助理溺斃事件，以及歌手張杰錄製《王牌對王牌》時因缺氧昏倒、臉部受傷等案例，都讓外界質疑製作單位是否長期忽視安全風險。在輿論壓力下，浙江衛視隨後證實《追我吧》節目全面停錄、停播，並傳出節目總導演與總製片已遭辭退，相關單位也啟動全面責任追究機制。衛視方面於27日晚間發出聲明，表示全體人員「沉浸在巨大的悲痛與哀傷之中」，並承諾將深刻反省事故原因，對所有節目錄製環節進行全面檢討，強化安全保障措施。

