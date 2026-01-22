高以翔逝世6年墓園現況曝光 陳建州「合照1:1籃球銅像」滿滿禮物惹鼻酸

陳建州去看老友高以翔。翻攝Instagram @blackielovelife、高以翔Godfrey微博

男星高以翔於 2019 年在錄製節目時意外猝逝，轉眼已過 6 年，外界對他的思念依然不減。近日，好友陳建州（黑人）親自前往位於新北金山的金寶山墓園探望老友，今（22日）在社群平台曬出與紀念銅像的合照，畫面中滿載的禮物與思念，引發網友熱烈討論。

陳建州現身金寶山 1:1 銅像還原籃球英姿

陳建州近日在社群帳號分享了一張站在高以翔紀念銅像旁的合照，並感性寫下「We miss you」。這座銅像背後藏著家屬深沉的愛，當初高爸爸與高媽媽為了感謝粉絲的支持，決定打造這座銅像作為思念的寄託。整座銅像耗時兩年多才完成，從選定高以翔單手抓籃球、準備過人的帥氣動作，到反覆雕琢其經典的鬍渣與細微表情，每一個細節都力求還原他生前最陽光的模樣。

陳建州去看高以翔，並寫道：「We miss you. 」翻攝Instagram @blackielovelife

粉絲鮮花禮物堆滿現場 高爸爸一句話惹鼻酸

在高以翔長眠的墓園現場，銅像周邊擺放著許多精緻的聖誕樹裝飾、小卡片以及各式禮物，推測應是世界各地的粉絲前來探望時所留下，顯見高以翔溫暖的形象仍深深烙印在眾人心中。回顧銅像揭幕時，高爸爸曾步履蹣跚地走到銅像前，輕聲對著兒子的影像說：「我們終於來了，銅像做得很帥，希望能讓大家喜歡。」 當時親友們手持白玫瑰依序獻花的畫面，至今仍令許多人感到沉重與不捨。

近況變遷 祖孫三代天堂團聚

在高以翔離開的這幾年，身邊親友也經歷了不少變遷。令人沉痛的是，他的父親曹道成已於 2023 年離世；而當年陪著主人參加揭幕儀式的愛犬 Theo，也在 2025 年 8 月相繼離開。粉絲對此感觸良多，留言感嘆「祖孫三代終於在天堂團聚了」。

此外，高以翔的前女友蘇湘涵（Bella）也已逐漸走出陰霾，並於去年 6 月步入婚姻殿堂，開啟人生新篇章，獲得廣大粉絲的祝福。高以翔生前創立的時尚品牌 YOYUU LAB，目前則由其家人接手經營，持續推動他生前的時尚計畫。雖然高以翔已遠去，但他的精神透過這座籃球銅像與親友的掛念，依然與大家同在。



