高位頸椎損傷 「 活齡中心」復健有成

嘉義慈濟診所 活齡運動中心不只為高齡長者訓練肌力，也提供受傷者良好環境。一名曾因車禍受傷的30歲病友，雖然高位頸椎受傷，但是他持續運動，每周兩次到活齡中心加強訓練，不但健身有成，還能參加臥推舉重比賽。

蕭先生在就讀大學時期，因為車禍重創傷到高位頸椎。

脊損病友 蕭先生：「我復健了至少也有三四年，但是我目前覺得復健，它就是在那個水平。」

他比較過各種訓練中心，包括醫院附設的復健治療和商業型的健身房，最後他認為嘉義慈濟診所的活齡運動中心對他最有幫助。

廣告 廣告

蕭先生的母親 陳女士：「像他這種有受過傷，就是要像他們專業的教練，才有辦法很細心，一個動作一個動作慢慢引導。」

嘉義慈濟診所體能師 王皓譽：「因為他平常都是坐著比較多，做事情都是用前側的肌群比較多，所以他背側的部分，如果沒有力氣的話，反而會越來越駝背，所有的力量都集中在前側。」

醫師與體能師為他量身打造訓練計劃，甚至練出專業水準，參加身障運動會的臥推舉重，而這樣的運動競賽，宗旨也正是為了鼓勵脊髓損傷者維持肌力訓練。

嘉義慈濟診所活齡運動中心主任 周宜群：「當你能夠動的只有手的時候，其實你更應該要去訓練它，如果久坐不動，手的部分又不去做訓練，久了之後一定會肌肉萎縮，甚至骨質疏鬆的問題都會跑出來，接下來就是很嚴重影響日常生活品質。」

脊損病友 蕭先生：「我覺得走出來 這件事情，真的很重要，你自己一直在家裡，你的世界跟格局永遠就是那樣，我們這樣的受傷者，出來一定會有困難，遇到困難就克服。」

以過來人的經驗提醒病友，就算受傷不方便，持續努力就有無限可能。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

