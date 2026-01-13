高低點相差450元！股王信驊「注意」 驚險守住8000大關

受到台美關稅15%接近底定激勵，台股股王信驊（5274）今（13日）雖然僅以8055平盤開出，不過隨即向上拉升，最高上漲200元，來到8255元再創新高，不過隨後投資人獲利賣壓湧現，股價一度跌至7805元，幸好最後一盤急拉40元，終場收到8005元，驚險守住8000大關。

股王信驊13日下跌50元，驚險守住8000大關（攝自公司官網）

信驊昨天股價突破8000元後，今天賣壓明顯沉重，高低落差震幅達5.77%，最高與最低點相差450元，根據櫃買中心的資料，信驊最近6個營業日最後成交價價差高達950元，加上信驊本益比已拉升至82.9倍，因此遭櫃買中心列入注意股。

