高佳彬感動難忘！ 台灣粉絲「只因為她這句話」真的兌現承諾

近期氣溫驟降，不過職排連莊小魔女啦啦隊，小李子、娜比、靜靜仍敬業穿上隊服，現身《Cheer Up！》女孩快閃活動。下午場，則迎來韓援成員高佳彬和廉世彬可愛現身，同樣穿著隊服與粉絲互動。

高佳彬現身快閃活動（圖／CHEER UP提供）

高佳彬前一天才剛抵台，雖說韓國已經來到零下的氣溫，但面對台灣10度的低溫，她仍有感真的變冷。來台短短三個月的她，近期加入職排連莊小魔女啦啦隊，與好友廉世彬同隊。

前幾天跨年，高佳彬分享當天人在韓國，與家人一同度過新年，因為台韓時差一小時，還特地準備蛋糕開直播，陪台灣粉絲一起倒數。新年新希望則是希望身體健康，也期待在台灣能接到越來越多工作。

高佳彬親自送餐給粉絲（圖／CHEER UP提供）

《Cheer Up！》活動中，高佳彬親自送餐給粉絲，用中文和粉絲說「你好、請慢用、謝謝」，私下是重度咖啡空的她，笑說一天能夠喝到三杯。若要用一種咖啡形容自己，高佳彬認為是「黑咖啡加甜甜糖漿」，外表氣質的她，在好友身邊特別活潑。

高佳彬聊到台灣粉絲，透露曾有位粉絲為了她一日店長的活動，前一天就開始排隊，甚至約定好「以後都要來韓國看她比賽」，且粉絲真的說到做到，幾乎每個月都飛去應援，讓她驚喜不已。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導