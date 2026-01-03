高佳彬「低溫露小蠻腰」送福利 曝台粉每月飛韓相挺

〔記者林欣穎／台北報導〕職排連莊小魔女啦啦隊今(3)日現身「Cheer Up！」女孩快閃活動，與粉絲近距離合影互動，現場氣氛熱鬧。儘管新竹當天氣溫僅約10度，「小魔女」小李子、娜比、靜靜仍敬業穿上隊服登場，低胸造型搭配小蠻腰與美腿，絲毫不畏寒風，展現滿滿專業態度，讓粉絲直呼感動。

下午場則迎來韓援成員高佳彬和廉世彬可愛現身，同樣穿著隊服與粉絲互動。高佳彬透露，前一天才剛抵台，「真的有感覺到變冷，而且風很強！」

來台短短三個月的高佳彬，近期加入職排連莊小魔女啦啦隊，並與好友廉世彬同隊。聊到跨年行程，她分享跨年當天人在韓國，依照韓國時間和家人一起迎新年，因為台韓時差一小時，還特地準備蛋糕開直播，陪台灣粉絲一起倒數。談到新年新希望，她笑說希望身體健康，也期待在台灣能接到越來越多工作。

「Cheer Up！」活動中，高佳彬親自送餐給粉絲，開心和粉絲打招呼「你好、請慢用、謝謝」，展現親和魅力。她也自爆是重度咖啡控，「一天可以喝三杯！」如果要用一種咖啡形容自己，她笑說像是「黑咖啡加甜甜糖漿」。外表氣質滿分的她，其實在好友身邊會變得特別活潑。

聊到台灣粉絲，高佳彬分享一段讓她印象深刻的回憶。她表示，曾在一場一日店長活動中，有粉絲告訴她「前一天就來排隊等她」，甚至還和粉絲約定「以後都要來韓國看她比賽」，沒想到粉絲真的幾乎每個月都飛去應援，讓她又驚又喜。至於台灣、韓國兩邊飛的休息方式？她笑說秘訣就是：「多吃飯，多睡覺。」

