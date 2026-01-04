高保額旅綜險 出國神隊友

迎來新年和滑雪高峰的出國旅遊熱潮，將再刺激民眾網路投保旅平險或旅綜險需求。根據產險業者統計，投保旅平險保額達1,000萬元以上的保戶比例高達二至四成，其中前往歐美國家長途旅遊者的千萬元保額需求者更顯著逾六成，且在經歷疫情和流感恐慌後，投保含法定傳染病保障的比例已逾八成，顯示高保額投保逐漸成為主流。

富邦產險統計2025年11月官網投保旅綜險數據顯示，網路投保客戶以日韓短途旅遊為主，占整體投保件數約68%；在保額選擇上，旅平險保額達1,000萬元（含）以上的保戶比例已逾四成，其中又以歐美長途旅遊的高保額需求更顯著，保額達1,000萬元（含）以上的保戶比例接近65%，反映長途旅程對高額保障的偏好。整體而言，隨著醫療費用與緊急救援成本上升，高保額投保仍有持續成長的趨勢。

國泰產險以承保比例最高的日本為例，最常見的投保規劃組合是500萬元（起）的身故失能保額，搭配100萬元傷害醫療及海外突發疾病保障，並加保旅遊不便險；若旅遊目的地為歐美，尤其是歐洲國家組成的申根地區，投保傷害醫療和海外突發疾病醫療保障額度普遍較亞洲更高，保額需求主要與各地的醫療費用水準及醫療普及率和發展程度有關。

南山產物統計也有相似趨勢，網路投保旅綜險選擇1,000萬元與500萬元保障的人數占比分別為25.4%與25%，另有12.7%選擇300萬元；另觀察到短程旅遊如日韓多投保五至八天，保額500萬至1,000萬元占比約五成，長途旅遊如歐美多投保九至13天，保額1,000萬元占三、四成。為回應旅客需求，南山產物推出最高1,200萬元的保障組合，協助旅客因應海外醫療與突發事件風險。

此外，法定傳染病已成為民眾網路投保旅遊保險的基本配備。富邦產險表示，其官網投保的海外突發疾病保障方案已全面納入法定傳染病，因此相關保障選擇比例達100%；國泰產險也指出，超過八成的客戶會選擇包含法定傳染病的海外突發疾病醫療保險，顯示後疫情時代，防疫與突發健康風險已深植民眾投保思維。

除了網路投保旅遊保險的需求改變，國泰產險指出，隨著台灣飼養寵物人口逐年增加，市場開始出現結合旅遊不便與寵物照護的保障設計，反映旅遊保障延伸至生活情境的保障需求。

