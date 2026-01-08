高債息聚人心！台灣人多愛買非投等債ETF？ 近三年吸金近7倍

根據晨星、公開資訊觀測站與 Cmoney 等資料顯示，截至去（2025）年底，我國非投等券ETF資產規模，自 2022 年的 93.8 億元新台幣，至去年增長至 737.8 億元新台幣，漲幅近 7 倍。 （概念圖）

[Newtalk新聞] 台灣投資人有多偏愛非投資等級債ETF？觀察台灣近三年來非投等債ETF（含主、被動式）的資金變化，成長幅度可說相當可觀。

根據晨星、公開資訊觀測站與 Cmoney 等資料顯示，截至去（2025）年底，我國非投等券ETF資產規模，自 2022 年的 93.8 億元新台幣，至去年增長至 737.8 億元新台幣，漲幅近 7 倍。

觀察非投等債ETF近四年規模（資料日期：2025/12/31／單位：新台幣）

2022 年：93.8 億元

2023 年：95.0 億元

2024 年：381.4 億元

2025 年：737.8 億元

這現象不只發生在台灣，觀察美國非投等債市場近三年的規模變化，近三年來成長 238 億美元，漲幅達 19%，去年則成長 108 億美元或 7%。顯示不管台灣或美國，非投等債為近年熱門投資標的之一。隨今（2026）年預估在美國聯準會（Fed）持續降息、美國經濟增長穩健下，資金可望持續湧入非投等債。

非投資等級債券（過去被稱為高收益債券）是指信用評級較低（例如標準普爾低於 BBB- / 穆迪 < Baa3），違約風險和票息率較公債、投資級債還高之債券。其在經濟景氣時提供高收益機會，具備分散投資組合和類似股市回報的特性，但波動性也較高，適合風險承受較高的投資人。

聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕觀察，聯準會 2022 年開啟升息循環，在基準利率一路攀升下，非投等券的殖利率亦跟著攀高；加上非投等債違約率維持在歷史低檔、聯準會於 2024 年開始緩慢降息，因此吸引追求收益的投資人進駐。

隨著全球經濟在 2025 年放緩，預期今年經濟成長也會持續低於長期平均水準。鍾郁婕指出，較低利率、偏弱的經濟成長環境，及溫和的通膨，皆有利於固定收益資產，非投等債尤其可望受惠。不過，在信用風險可能升溫下，更需要依靠主動式ETF，由經理人避開體質較差或對景氣循環較為敏感的發債企業。

目前，在台灣市場中，有復華彭博非投等債（00710B）、國泰優選非投等債（00727B）、富邦全球非投等債（00741B）、凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債（00953B）及第一金優選非投債（00981B）可供投資人選擇；主動式則有「主動中信非投等債」（00981D）掛牌上市。

另外，聯博投信也在「馬年」一開年便啟動募集首檔主動式非投等債ETF——「主動聯博全球非投」（00984D），募集時間為 1/12 日至 16 日，主要聚焦全球已開發國家非投等級企業債，每股發行價格定為新台幣 10 元，並採月配息制。其以違約率相對較低的 BB 與 B 級債券為核心，搭配聯博投資團隊精選少數具潛力的 CCC 級企業債，涵蓋各天期及信評，多元產業，有效分散風險，追求提升收益機會。

※Newtalk提醒您：

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

