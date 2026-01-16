高價宅夯 南港10月交易稱霸北市

南港高價宅逆勢竄起！依台北市地政局公布民國114年10月實價登錄量價動態顯示，全市交易量共437件，年減5.41%；但交易總額為243.90億元，卻年增79.05％，主要受惠南港高價宅繳出亮麗成績。另中信房屋彙整實價登錄資料顯示，統計近一年台北市各行政區平均房價變化，南港區房屋平均成交單價，年漲幅達6.2％，居全市之冠。

逆勢成長 交易量逾21％

台北市府地政局公布，北市各行政區10月交易總額最少為萬華區，僅5.46億元，與總額最高行政區南港區差約20.82倍。地政局指出，因有高總價交易案件，為此較9月增加1697.29％。住展發言人陳炳辰指出，主要是「衡岄」、「世界明珠」與「南港國際SKYPARK」約10多戶成交所致。

值得注意的是，政府打房衝擊台北市高價宅交易衰退近5成。但根據實價登錄數據，今年前10月台北市7000萬元以上住宅產品，交易量共237件，年減47.2％，僅南港區因有科技題材加持而一枝獨秀，交易量逆勢成長逾21％。

3大關鍵 高資產族青睞

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，南港區114年前10月豪宅市場中表現一枝獨秀，成為北市少數價量齊揚行政區，主要有三大關鍵，一是在央行限貸令的緊箍咒下，傳統豪宅區如大安、信義等地交易量多呈腰斬，唯國內景氣仍是看好，台股續創新高，高資產族群相準南港受惠於東區門戶計畫成熟，具備新穎題材，成為高資產族群資金停泊之處。

其次，賴志昶認為，南港擁有南港軟體園區等產業紅利，加上鄰近內科與汐科，形成穩定的高端客群購屋需求；第三，是相較於大安、信義區等傳統豪宅區，南港目前豪宅單價仍相對「親民」，在比價效應之下具備優勢，且產品多為屋齡新的大樓，對於偏好新屋的豪宅客群更具吸引力；整體而言，南港在三大因素加持之下，區域內的豪宅價格與交易量體頗具支撐力道。

建設利多 支撐房價表現

中信房屋研展室副理莊思敏指出，近一年台北市各區的平均房價漲跌互見，具備科技產業、企業進駐或重大建設利多的區域，仍能吸引自住與長期置產族群進場，支撐房價表現；反觀部分蛋黃區與傳統商圈，由於房價基期已高，加上政策限制與買方觀望情緒升溫，價格出現合理修正實屬正常現象。

莊思敏表示，南港與內湖區房價表現亮眼，主要是因為有建設題材和產業題材的加持，內湖有內湖科學園區，南港有高鐵、LaLaport 、南港軟體園區、中信金融園區，輝達研發中心等等，再加上「東區門戶計畫」持續推進，使港湖地區的房市能見度不斷提升，不僅帶動大量就業人口進駐，也轉化為穩定的剛性購屋需求，讓房價展現較強韌性。