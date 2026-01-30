高價股投資術1／股王衝萬元、千金股爆增 張捷：嫌貴的人會一直賺不到
台股即將迎來「萬金股」，隨著高價股越來越多，投資人仍存有價格迷思；事實上，台股加權指數自2025年4月關稅股災以來反彈強攻超過8成，對比OTC（櫃買指數）融資餘額增幅，卻未明顯變多。產業隊長張捷就指出，高價股有著籌碼安定優勢，應以買大不買小、買高不買低作為策略。
統計至1月29日，台股千金股共31檔，其中上市有23檔、上櫃有8檔；隨著大盤來到32,000點，且後市長期向上，按此邏輯看來，未來高價股將越來越多，這時投資人該如何選擇？
「股神巴菲特講的永遠是：『用合理的價錢去買好公司，也不要用便宜的價錢去買爛公司』，寧願等Hermès（愛馬仕）打折，也不要買品質差的低價商品，投資也一樣，一定是選擇價值會跟著時間不斷上升的公司。」張捷繼續說，「買大（大型股）不買小、買高（高價股）不買低，網羅好公司機率一定比較高。」
他解釋，EPS（每股盈餘）和本益比決定股價，而籌碼則決定股價漲幅速度，「高價股籌碼安定，場內多是看好公司價值的堅定信心持有者，而非散戶，不殺進殺出，是股價漲速較快的原因。」他的持股有多檔高價股，像是鴻勁、群聯、奇鋐、台達電等，都是因為獲利爆發成長，推升股價不斷向上。
只不過，散戶投資人似乎仍陷於「股價」迷思：覺得太貴而買不下手，「張媽媽（張捷媽媽）會跟我說：『一張聯電6.8萬元，台積電一張180萬元，買聯電較划算。』若用這樣的思維選股，很難賺到滿意的報酬，而這種只看價格、不看價值的思維，正是散戶的盲點。」
「去年高價股和大型權值股狂漲，但融資餘額還是低，凸顯散戶選股仍以中小型為主。」張捷指出，2025年4月川普關稅股災至今，大盤指數上漲超過80%、大盤融資餘額上漲約68%，而櫃買指數上漲約63%、櫃買融資餘額上漲64%；從代表散戶資金流向的融資餘額可觀察，大盤漲幅較OTC（櫃買指數）多2成，但散戶資金並未同步增加。
「基本面佳、EPS一跳高，股價就會跟著墊高，這類公司又以產業龍頭占多數。」張捷選股會觀察整體產業供給和需求，以「3新」股王挑選角度切入，即新產品、新市場、新贏家作為3道護城河，像是高毛利、高技術門檻、低基期、高成長潛力，以及具有競爭優勢和獨佔或寡佔地位的公司為標準。
此外，待過證券業、有法人背景的他擅長從產業趨勢中淘金，並以「Top-Down選股法」為核心策略，「產業獲利佳、業績好的公司通常伴隨高股價。」他補充，要找過去沒有，現在有，以後還會需要更多的產業，凸顯產業價值，而規格升級帶來的「內生成長」就是一類，一旦規格往上跳，產品結構就會跟著改變，不僅推升ASP（平均單價），也同時拉高競爭門檻，形成寡占優勢。
23檔上市千金股名單
8檔上櫃千金股名單
高價股投資術2／股價900元還不算貴！ 雷浩斯點名2檔黑馬有千金股實力
高價股投資術3／信驊衝刺「萬金」在即 法人揭高價股背後真正底氣
