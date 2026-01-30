高價股投資術2／股價900元還不算貴！ 雷浩斯點名2檔黑馬有千金股實力

雷浩斯認為，小資族一樣能透過零股吃到好公司成長紅利。

馬年開始，台股氣勢無法擋，值得注意的是，多檔人氣股均是高價股。面對高價股，投資人該留意什麼？億元價值投資達人雷浩斯拆解散戶迷思，他直言，好公司會賺錢，股價會一路向上；並點名2檔黑馬潛力股，有成為千金股的氣勢。

「我不是愛買貴的股票，我是喜歡『好公司』，好公司太會賺，久了自然就會變貴。」億元價值投資達人雷浩斯點破散戶「懼高」盲點，「爛公司，就算用便宜價買一整張還是很爛。」他強調，只要看準產業趨勢、選對結構良好的公司，透過「零股」更能參與好公司的成長週期。

雷浩斯分析，千金股有兩類，一是「權值」千金股，「台積電、台達電、聯發科公司財務結構好、產業地位競爭優勢強，股利以『現金』為主，而非『股票』，目的是不讓股本被稀釋；就像一塊大餅，份量固定，只要持續賺錢，每一份的含金量就越來越高。」

另一種則是小股本公司，「想像一家股本只有18億元的公司，如果一年賺進18億元，那每一股就能賺10元，要是技術超強、跟上AI浪潮，一年賺進180億元，那每一股就賺到100元。這時只要本益比被提高，EPS越高的公司，就越容易成為高價股。（股價=EPSｘ本益比）」

雷浩斯分享手上高價股之一群聯，1月29日收盤價2,305元， 他早在2025年12月就進場布局，進場成本為1,100及1,450元，法人預估群聯今年EPS上看100元，以本益比20倍計算，股價是2,000元，「記憶體大缺貨，給30倍本益比很合理，股價有機會上看3,000元。」

此外，他也透露2檔口袋名單，是能站上千元的潛力黑馬股，「股價900多元，且股本相對小，財務結構好、負債低，最重要的是有跟上產業趨勢。」他點名台積電設備及廠務概念股漢唐和散熱概念股雙鴻，有千金股實力。

不過，高價股漲起來兇猛，回檔速度也驚人，「高價股張數少，一旦大戶、法人想要換股票，就會『不計代價』的亂砍，這時候就出現連環殺。」像是雷浩斯的核心持股緯穎，去年第4季因產品組合調整，毛利率略降，導致股價自波段高點4,850元回檔至波段低點3,565元，震盪程度非一般投資人能承受，「不過，現在還是缺伺服器，長期仍有需求，只要毛利率回升，我還是看好股價會上看5,000元。」

那麼，高價股操作策略為何？雷浩斯建議，以「動態平衡法」適時調整持股占比；舉例來說，假設有3檔核心持股，占比可控制在30%、30%及40%，「股價漲太兇就先『落袋為安』，回補股價位階低的持股。」

