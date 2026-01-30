高價股投資術3／信驊衝刺「萬金」在即 法人揭高價股背後真正底氣

台股來到32000點，千金股越來越多，一般投資人可以用零股參與。

台股來到32,000點，千金股很耀眼；萬寶投顧執行長王榮旭直言，選股不該以股價作為主要判斷依據，特別是在多頭市場，最忌諱的是買進「便宜」卻失去成長動能的股票。他舉近期備受討論的股王信驊為例，之所以有底氣挑戰「萬金」股價，憑藉的是其產業趨勢和地位，投資人也能參考此選股邏輯，以零股方式挑選優質公司。

「選股不該用股價作為判斷依據，只要業績持續成長，再高價都可以買。」萬寶投顧執行長王榮旭說，在散戶思維裡，總覺得股價便宜風險較小，之後可以賺比較多，「但買股票是為了賺取資本利得，而資本利得的來源是『獲利持續成長』，投資最忌諱『為了買而買』，若只因為股價便宜而進場，忽略公司缺乏長期成長動能，最終會陷入『等到天荒地老也等不到上漲』的窘境。」

廣告 廣告

「與其糾結股價貴不貴，該關注的是公司價值是否還在提升。」他說，選股最終仍應回歸基本面，也就是公司「價值」。那麼，價值和股價之間的關聯性是什麼？王榮旭以信驊和大立光為例，法人預估大立光今年EPS（每股盈餘）上看170至180元，高於信驊的140至150元，「若單看EPS，大立光似乎更具吸引力，但市場給出的評價（本益比）卻截然不同，差異在於產業成長趨勢和公司的產業地位。」

他解釋，大立光主攻手機市場，屬於低速成長的成熟產業，市場給予的本益比自然偏低；反觀信驊，受惠AI伺服器大量需求、遠端管理晶片（BMC）隨規格升級帶動平均售價（ASP）大幅躍升，且信驊處於高度成長期並具備高技術門檻，各種財務指標都讓市場願意給出更高評價（60倍本益比），這才是推升股價衝刺萬元的底氣。

而產業地位同樣重要，他舉同是高價IC設計股力旺為例，「信驊毛利率達近70％，高於力旺，因此市場更願意給出高本益比。」王榮旭總結，股價是EPS乘以本益比的結果，而本益比高低，取決於市場對「價值」的認可；他建議，投資人選股時，能先確認「產業趨勢」及「產業地位」，只要掌握這兩個重點，就有較高機率過濾出體質好的公司，當然，小資族也可以零股買進，參與好公司成長紅利。

更多鏡週刊報導

高價股投資術1／股王衝萬元、千金股爆增 張捷：嫌貴的人會一直賺不到

高價股投資術2／股價900元還不算貴！ 雷浩斯點名2檔黑馬有千金股實力