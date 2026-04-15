高價股領漲！台積電、股王股后衝新高 台股驚見3萬7喜迎法說會

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台股今天高價股領漲，台積電、信驊、穎崴都刷新歷史新高價。

台股今日昨天漲勢，今早直接衝破37,000點大關，最高來到37064點破紀錄，儘管收盤時漲幅收斂，但收盤價依然創歷史紀錄，來到36653點，以歷史新高迎接16日舉行的台積電法說會。

台股漲勢不斷！在萬眾矚目的台積電法說會前夕，台積電一度站上歷史新高2100元，市值來到約53兆元，今天不只台積電一馬當先，不少高價股也衝破前高，股王信驊（5274）、股后穎崴（6515）都在盤中突破歷史紀錄。

台積電今日收盤收在2080元，漲幅1.22%，信驊來到13875元，漲幅6.69％，穎崴收在9065元，漲幅7.02%。

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外界預期，台積電法說會將公布亮眼的第一季財報，不過也關注AI需求是否持續供不應求，是否足以推動3奈米與2奈米製程產能緊張態勢延續至2027年，以及大客戶如輝達對於次世代晶片採用SoIC（系統整合晶片）封裝與CoWoS產能分配的情形。

伺服器遠端控制（BMC）晶片龍頭信驊方面，信驊自2026年4月1日起已調漲其遠端管理晶片價格，漲幅至少在10%-20%之間。

業界指出，信驊新款AST2700晶片採用E-glass取代T-glass的認證結果即將出爐，這將大幅改善今年下半年的供應狀況。受惠於產能增加，法人預期，信驊單季BMC出貨量將從今年第一季的600萬顆提升至第二季之後的700萬顆。

測試介面大廠穎崴方面，隨AI基礎建設進入高速成長期，穎崴作為全球AI GPU與HPC核心測試供應商，其獲利動能正展現結構性爆發。有法人大幅上修穎崴目標價至10,000元，主要看好其在產能擴充、自製探針比例提升以及AI全生態系佈局的領先地位。



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