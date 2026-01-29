高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的6款Chanel手袋
繼《還魂》、《異能》、《機智住院醫生生活》後，高允貞2026年與金宣虎攜手新劇《愛情怎麼翻譯？》創下人氣新高，近來她的Instagram更正式突破了一千萬追蹤！然而不論是戲裡戲外，高允貞皆經常演繹的香奈兒Chanel造型或包包，也一併成為了時下話題焦點，身為品牌的門面之一，私下的她收藏多款香奈兒的美包，今天就一起來看看高允貞的香奈兒手袋收藏有哪些？
Chanel 25
Chanel 2025年推出的手袋Chanel 25，高允貞必然也擁有一顆！她選擇了最金典的黑金配色，有了側邊口袋新設計，讓包款不僅更實用，外型也更不侷限場合，像是這樣白T配牛仔褲的日常，才更適合運用Chanel 25當作提升時尚感的焦點。
Chanel丹寧鍊帶包
高允貞完美演繹了如何將優雅Chanel搭的個性帥氣，當她穿著率性的牛仔褲裝造型時，選擇用一款漸層刷色的丹寧材質手袋來搭配，襯托中性的自在風格，此款手袋上丹寧與金屬的配色亮眼，還有俏皮的金屬釘裝飾，悄悄藏了點少女心。
Chanel珍珠菱格紋肩背包
經典的包型頂端加入了一串珍珠飾邊，立刻提升奢華質感！即便高允貞僅是以寬鬆休閒的針織衫上街，依然能顯現出眾的高級品味。
Chanel白色菱格紋口蓋包
高允貞擁有整形範本之稱的無瑕臉蛋，越簡單的造型越能凸顯她的美貌，而簡約的白色菱格紋金屬鍊帶包，便是最適合她的經典款。
Chanel珍珠鏈迷你包
沒有女生抵擋得了可愛的誘惑，高允貞也不例外，她示範的這款Chanel迷你小包，的確是裝飾性質大於實用度，不過加入珍珠點綴的鍊帶實在太可愛了，完全值得投資！
Chanel條紋後背包
私下的高允貞喜歡輕鬆慵懶的打扮，而在國外旅遊時，她也更傾向使用實用度高的包包，像是這款Chanel 22雙肩後背包，不只是包型容量充足，條紋的設計也為旅途中的穿搭增加了記憶點！
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 高允貞根本是新一代人間香奈兒！盤點她的6款Chanel手袋
