高允貞獲讚整容範本！2種運動+4招保養水煮肌與九頭身





高允貞（又譯高胤禎）攜手金宣虎主演韓劇《愛情怎麼翻譯？》CP感十足，尤其她自帶柔光透亮水煮肌、九頭身姣好身形再掀關注超圈粉，到底她是如何保養的呢？



高允貞獲讚整容範本

有「最佳整容範本」美名的高允貞，「九頭身」與「透亮肌」的保養一直備受關注，但她對於身材管理也一度感到很煩惱，曾透露學生時期體重高達60公斤，透過飲控與運動調整作息，成功甩肉10公斤。

皮拉提斯成為高允貞鍛鍊體態關鍵，她覺得「做完皮拉提斯之後，身體會變輕盈，站姿和走路姿勢都變得更漂亮」，尤其皮拉提斯強調核心肌群訓練，對改善駝背、肩頸緊繃、骨盆前傾都有幫助，適合想要顯瘦的人，包括日本天后濱崎步、昆凌、楊謹華等女星，都是皮拉提斯愛好者。

高允貞獲讚整容範本，2種運動+4招養成九頭身與水煮肌。圖片來源：IG@goyounjung

「芭蕾舞」幫助身體線條：

除了皮拉提斯，高允貞因為演出《Sweet Home》，開始愛上芭蕾舞，且分享練習心得，芭蕾幫助她從58kg→46kg，不僅體重減掉12公斤，也讓身形線條更加輕盈與修長。芭蕾舞和皮拉提斯都講求核心與肌肉控制，能增強肌耐力、緊實腹部、臀部和腿部，對於改善圓肩與駝背等不良姿勢，拉長肌肉線條、雕塑身形都有幫助。

特別的是，醫師也曾分享，芭蕾舞對輕度或功能性扁平足是正向的運動訓練，可強化足弓與踝部控制，但也同時提醒結構性或嚴重扁平足，仍需醫師或治療師評估，避免過度負荷。

規律飲食與作息：

高允貞保持身形健康體態，不只有運動，對於飲控也相當注重。

減少精緻澱粉與重口味攝取＋多喝水，儘量清淡均衡。

固定睡眠時間、不跳餐，減少水腫與代謝問題。

高允貞「水煮肌」養成術

高允貞透亮細緻膚況被讚譽是「水煮蛋肌」，護膚保養方式令許多人相當好奇。

注重卸妝： 選用油類卸妝品溶解彩妝，接著選用溫和洗面乳深層潔淨，對後續保養更有幫助。

定期去角質： 重視肌膚狀態「打底」，每週1到2次使用溫和去角質化妝水，搭配化妝棉輕擦全臉，以溫和方式去除角質和污垢，提升保養品吸收能力，妝感更服貼不浮粉。（高允貞也提醒，去角質一週不建議超過2次，且不推顆粒物質、磨砂等其他工具與方式去角質，因為過度摩擦可能會造成膚況受損不穩定）。

七水保濕法： 高允貞曾表示自己的皮膚為「偏乾肌」，所以會加強保濕，使用「七水保濕法」，將化妝水輕拍於臉上一共七次，等到完全吸收再來一次，接著選用質地輕盈保濕精華與安瓶，為肌膚補充水分，保持水潤狀態。

重視防曬：即使沒有上妝，高允貞也會塗好防曬，預防紫外線造成肌膚變黑老化以及膚色不均的影響，這也是她維持水煮肌白淨透亮的關鍵方法。

無論是運動項目和護膚方法，還是需要依自身健康狀態調整，希望你也能找到適合自己的方式，像高允貞一樣美美又健康。





