高允貞甜曬多張金宣虎私照！ 深夜「親密頭貼頭」網集體暴動

由高允貞、金宣虎主演的熱門韓劇《愛情怎麼翻譯？》不僅收視亮眼，兩人在螢幕上散發出的化學反應更被譽為「近年最強CP」。近日，高允貞大方釋出一系列拍攝花絮，多張與金宣虎在義大利取景時的親密互動照，讓全網粉絲集體沸騰，紛紛哀求：「拜託假戲真做。」

劇組遠赴義大利取景，由於此處劇情兩人有許多時間是在夜間相會，因此這系列花絮捕捉到不少唯美的深夜時刻。照片中可見，高允貞與金宣虎在古城階梯邊席地而坐，甚至在因應劇情的拍攝空檔，並肩坐在長椅上，一起裹著金宣虎的外套取暖。

高允貞在曬出多張拍攝《愛情怎麼翻譯？》的幕後花絮照，與金宣虎互動親密。（圖／高允貞IG）

這些畫面不具備官方劇照的刻意感，反而更像是一對真實情侶在異國旅行時隨手記錄的生活碎片。無論是白天在廣場嬉鬧奔跑，還是深夜依偎、摟腰的身影，輕鬆自然的互動讓粉絲直呼：「這氛圍感太真了！」

在眾多照片中，一張兩人坐在階梯上、「頭貼頭」靠在一起對鏡頭甜笑的合照最引人注目。網友瘋狂轉發並細膩解析「那種距離感與身體接觸的自然度，只有關係極好的人才辦得到」、「眼神裡的溫度騙不了人」。

雖然雙方目前對「假戲真做」的傳聞保持沉默，但隨著加拿大與義大利的私人花絮接連流出，金宣虎與高允貞這對人氣CP的曖昧熱度已衝上最高點，成為近期影壇最受矚目的焦點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導