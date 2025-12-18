MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD（M+FG）於今年冬季開啟全新篇章，攜手韓國人氣演員高允貞（Go Youn Jung）擔任品牌台灣區代言人，率先曝光 2025 冬季概念形象《The Hours》。在聖誕節序曲悄然響起之際，品牌以「時間」為靈感軸線，捕捉日常節奏與節慶溫度交錯的光影瞬間，邀請每位穿著者在城市的流動中感受屬於自己的片刻故事。本季聚焦冬季衣櫥的質感核心，從溫潤毛料、柔軟針織、蓬鬆羽絨到品牌招牌丹寧，皆以柔和色調與俐落細節重新定義冬日輪廓。無論是率性的連帽大學 T、格紋襯衫，還是保暖羽絨與圍巾配件，都以舒適層次為主軸打造，可在日常與聚會間自由切換，展現優雅又不失力量的季節風格語彙！

天藍色系亮點

首先看到一套高允貞身著天藍色羽絨外套造型，整體運用簡潔的米色調突顯外套色系，誰說秋冬一定要穿一身黑，亮色系更能展現年輕活力！

廣告 廣告

短版更顯修長

除此之外，他也選用丹寧長裙搭配羽絨外套，營造整體俐落率性的特質，上身較為短版的設計能讓整體比例更修長～

羽絨背心兼具實用性

其實在台灣的冬季，羽絨背心相較外套更實用，除了可以穿在針織衫或帽Tee外，天氣更冷時也能穿在大衣或夾克外增加層次感。

中性丹寧

丹寧設計的羽絨外套不同於常見的羽絨外套風格，更增加帥氣的中性氣質，是個性女孩衣櫃中都值得入手的款式～

率性居家風格

除了羽絨外套，連帽上衣也是冬天衣櫃中的必備單品，各式各樣的圖案或顏色都能輕鬆搭出自我風格～

CITY GIRL 風格

今年流行的One Tone運動裝無論混搭羽絨外套或大衣都能展現隨興的慵懶感，出門快速又有型，隨意買杯咖啡，鬆弛感拉滿！

時髦學院風

學院風格也是從年初紅到年尾，毛茸茸的棒球帽搭配連帽上衣與格紋外套，休閒、個性又時髦！

帥氣深色系

如果冬天要穿深色系，不妨運用深淺差異的單品做出層次，內搭可以選用白色高領上衣作為細節亮點。

霧面設計更添質感

深色系的冬天穿搭可以選用有霧面質感的羽絨外套搭配，讓整體質感更高級。





延伸閱讀：

高允貞、LIP J、Roy Kim 齊聚！MARITHÉ & FRANÇOIS GIRBAUD《The Records of Denim》同款單品一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 高允貞M+FG冬日造型一次看！八套MARITHÉ+FRANÇOIS GIRBAUD羽絨風格盤點

● The Gift of OMEGA——歐米茄的冬季獻禮，讓時光成為最珍貴的心意