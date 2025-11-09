高元尋根接棒「超人醫師」 拚點燃南迴合作新火苗

（中央社記者陳婕翎台北9日電）燃燒生命、照亮南迴的「超人醫師」徐超斌病逝，南迴診所新任院長高元回到爸爸的故鄉、成為超人接班人，盼積極爭取與當地大小醫療院所合作，讓光照到更多地方，強化南迴醫療。

「徐超斌總有一股魔力，能夠聚集人群。」面對媒體訪問靦腆到彷彿會逃跑的高元，站在徐超斌追思會講台就像成了說書人，娓娓道來與「超人醫師」的緣分。高元提到，剛進奇美醫院急診時，早已聽聞很多徐超斌的故事，直到2006年，初見對方，人們口中意氣風發的傳奇學長因中風躺在病榻上。

廣告 廣告

高元表示，雖然徐超斌當時生病、左半邊身體無法動，但還是一直說笑話，逗得醫護人員和親友們在病床邊笑聲不斷。高元的爸爸來自台東縣達仁鄉土坂部落，南迴是他的「根」，在南迴有許多親戚，「他一直問我要不要去南迴，那時我只是第1年住院醫師，根本沒想太多。」

「超人醫師」病得更嚴重，南迴醫療需要幫手，高元也開始在南迴支援，有一段時間，他的放假日都在台東度過，他以為會經常與徐超斌碰面，結果只偶遇2次，徐超斌都會問「你什麼時候回來」，讓在奇美急診穩定工作20年的高元十分掙扎，思考是否要到南迴診所擔任正職，翻開人生新篇章。

直到今年4、5月，高元再次面臨抉擇，站在人生十字路口的他說，那天急診上班前，先到爺爺奶奶墳前詢問長輩意見，誰能料到當天在急診就碰到南迴基金會董事長李靜蘭，詢問是否願意正式加入南迴醫療團隊，「這真的是天意嗎？難道爺爺奶奶在指引我嗎？」

高元回憶起徐超斌過世的那個週末，他看了所有關於徐超斌的紀錄片與書籍，「我真的很敬佩他，但他真的是個瘋子」，怎麼會如此無私奉獻，甚至這輩子只和女兒一起旅遊過2次，總是在忙工作，與病魔抗爭的徐超斌選擇將所有時間都奉獻給南迴病患。

高元今年9月正式成為「超人醫師」接班人後，也開始慢慢理解徐超斌當初的心情。高元說，南迴是一個特殊的地方，醫療費用低，但交通費卻非常高，每個病人從部落到醫院的交通費，甚至超過治療費的10倍。為了治療脫臼、縫傷口，許多原鄉住民半夜只能包車到台東，花費更是不小。

最令高元印象深刻的是把日照據點午餐剩菜帶回家的長輩，高元說，起初一直提醒不要打包，食物帶回家可能餿掉，後來才明白，長者把所有錢花在看病上，家裡只剩泡麵和罐頭，甚至只能吃剩菜。「現在，我不會阻止，反而會幫忙打包食物」，並提醒護理師包得更仔細，避免食物壞掉。

高元強調，對南迴族人而言，居家醫療至關重要，這不是在南迴蓋「台大醫院」就能解決問題。前進南迴診所成為「超人醫師」接班人初期的確不易，在南迴來回路程就超過1個小時，只為看1名病人，不能只是醫生，還得是資源整合者，把長照、社工資源帶進來，全面協助民眾。

高元表示，希望一步一步實現徐超斌的夢想，盼積極爭取與當地大小醫療院所合作，這裡醫療資源稀缺，彼此競爭、爭奪醫療資源或病人沒有意義，唯有合作才可以讓光照到更多地方，謝謝一群傻瓜一直在南迴，很高興加入，一起當傻瓜，「我要跟學長說一聲，我來了。」

衛福部長石崇良在追思會回憶起與「超人醫師」結識，是因徐超斌盼籌設南迴醫院，「他不僅是奮鬥不懈的英雄，更是改革的先驅與夢想的實踐者」，在最遙遠、最艱難的路上，為當地百姓築起燈塔，設立南迴診所推動在宅急症服務，開啟在家住院先河，成為模範、更推展成全國性政策。

石崇良代表衛福部向徐超斌致上最深的謝意與敬意，他表示，感謝徐超斌用一生守護台灣最南端民眾的健康，徐超斌的足跡深深刻印在這片山海之間，讓醫事人員重新看見醫療初心。衛福部將持續努力，改善南迴醫療可及性，用具體行動實現徐超斌未完成的夢想。（編輯：張雅淨）1141109