高公局公布春節與和平紀念日連假國道交通疏導措施

115年春節連續假期國道交通疏導措施一覽表。（圖：高公局提供）

為因應一一五年春節及和平紀念日連假可能湧現的大量車流，高速公路局（下稱高公局）比照長假期規模，提前完成國道交通疏導規劃，並提醒用路人多留意相關管制措施。

高公局指出，一一五年春節連假自二月十四日（小年夜前一日）起至二月二十二日（初六）止，共計九天；和平紀念日連假則為二月二十七日至三月一日，共三天，兩次連假僅相隔四天，交通需求恐相互疊加。

高公局研判，春節期間以返鄉團圓與旅遊行程為主，南向車流將集中於初一至初三，其中初二達最大量，預估約六十九百萬延車公里，為平日的一點五倍；北向車流則集中於初三至初五，初四達高峰，預估約七十五百萬車公里（mvk），為平日的一點六倍。初三當日雙向交通量最高，預估約一百三十五百萬車公里。和平紀念日連假則以旅遊車潮為主，整體交通量約一百零七至一百一十五百萬延車公里，首日南向可達六十二百萬延車公里。

為維持假期合理服務水準，高公局透過大數據及人工智慧模型分析易壅塞路段，規劃匝道封閉、高乘載管制及彈性收費等多項措施。春節期間將於初一至初三及初三至初五分時段封閉部分國道一號、國道三號及國道五號交流道入口；並於初二至初五及初三、初四實施國道一號、國道三號與國道五號部分路段北向高乘載管制。同時，春節連假全期間採單一費率，並於特定路段實施再八折收費，每日凌晨零時至五時暫停收費。

高公局表示，和平紀念日連假期間，也將視車流狀況實施匝道封閉與高乘載管制，收費措施同樣採單一費率，並於指定路段實施優惠及夜間暫停收費。

高公局提醒，春節北向車流於初三至初五恐出現長時間壅塞，部分國道一號、國道三號新竹及苗栗路段，及國道五號宜蘭北向路段，可能壅塞至深夜甚至跨日。和平紀念日連假也適逢春季旅遊旺季，尖峰時段壅塞難以避免。建議民眾多利用公共運輸，若需自行開車，請事先掌握交通疏導措施，並善用高速公路一九六八App查詢即時路況，彈性調整行程。

高公局呼籲用路人出發前做好車輛檢查，保持充足休息，行車時注意安全距離，避免疲勞或分心駕駛，確保行車安全。