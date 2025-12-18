高公局南區養工分局種子概念館東山休息區聖誕義賣 為家扶學童串起希望

高公局南區養工分局種子概念館將20、21日將於東山休息區聖誕義賣，為家扶學童串起希望，歡迎各界民眾踴躍來參觀。（記者李嘉祥攝）

坐落於高公局南區養工分局的種子概念館，12月20、21日將於國道3號東山服務區舉辦年度義賣活動，概念館日前齊聚做準備，備妥各式各樣植栽、吊飾等琳琅滿目，樣樣精緻美觀，件件獨一無二，另也邀請黃彩勤、李澤西、賀祥貞、馬麗茹、楊碧蓮與嚴則明多位具手作專業與熱忱的老師參與種子手作 DIY 教學，各領域的手作創作者齊聚一堂，將以實作與分享帶領大家親手體驗溫度、感受創作的喜悅。

種子概念館發起人同時也是高公局南區養護工程分局林芳如科長，多年前在服務區撿到一顆楓香種子「流星錘」，開始對種子產生好奇心，朋友與她分享不同的種子，從此栽進種子世界。林芳如表示，高速公路有2745公頃綠地，1800多種植物，許多樹上落下的種子都跟著落葉被掃走當垃圾丟了，愛上種子後，希望種子的生命能有其他出口，有了設立種子概念館構想。

「一起來玩種子」是種子概念館志工隊夥伴們最快樂的一件事，玩著玩著更玩出一份大愛心，104年起透過種子義賣，迄今已捐贈北台南家扶中心逾450餘萬元捐款，讓掉在樹下的不起眼種子，成為帶來百萬生機的契機，串起弱勢學童翻轉生命的希望。種子概念館志工隊長吳東昇歡迎民眾12月20、21日到東山服務區逛聖誕市集、做公益、玩DIY，把滿滿愛心的作品帶回家。

北台南家扶中心主任李桂平感謝高公局南區養工分局長楊熾宗及科長林芳如鼎力相助，將不同大樹孕育的種子串聯起家扶協助的每個孩子，讓孩子門的求學道路可以走得又穩又遠，也感謝種子概念館每位志工，創作出超美作品及植栽並拿出義賣助弱勢學童安心向學，12月20、21日義賣所得將全數捐贈北台南家扶，每份支持都是孩子邁向未來的一份力量，也歡迎大家到東山服務區欣賞選購，用一顆小小的種子，點亮孩子的大大希望。