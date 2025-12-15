高公局強化匝環道警示設施 提升彎道行安

高速公路局（下稱高公局）表示，高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人如未注意前方路況變化，極易有事故發生。為降低高速公路匝環道彎道事故，除布設基本標誌、標線及標記，該局針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。

高公局表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。自今年起再針對環道型式出口匝道，試辦「急彎」告示牌，加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。