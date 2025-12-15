高公局強化匝環道警示設施 提升彎道行車安全

視覺化減速標線。（圖：高公局提供）

高速公路局（下稱高公局）表示，高速公路由主線進入出口匝環道時，道路線形常由直線轉為彎道，駕駛人如未注意前方路況變化，極易有事故發生。為降低高速公路匝環道彎道事故，除布設基本標誌、標線及標記，該局再針對曲率半徑較小路段繪設視覺化減速標線及試辦急彎標誌等強化措施。

高公局統計，一一三年國道匝環道路段事故共三百七十二件，造成五人死亡，一百三十五人受傷。肇事型態以撞護欄比例最高（四十點六％），肇因則以分心駕駛（十九點一％）及操作不當（十六點一％）占比較高。

高公局表示，目前出口匝環道彎道路段，已設置速限標誌、彎路標誌、安全方向導引標誌，並加密路面標記及於路肩劃設「白色斜紋線」。為提升彎道行車安全，該局針對曲率半徑較小之匝環道路段，劃設視覺化減速標線，使駕駛人產生車道寬度縮減錯覺，進而自然降速。自今年起再針對環道型式出口匝道，試辦「急彎」告示牌，以加強提醒用路人注意彎道及減速，以減少超速失控事故。

高公局呼籲，駕駛人行經匝環道路段，務必隨時注意前方路況，並留意匝環道線形變化，隨時握好方向盤，並遵循速限行駛，以保障行車安全。