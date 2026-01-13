高公局提醒上車繫好安全帶 兒童座椅放後座

高速公路局（下稱高公局）表示，高速公路行車速度快，一旦發生事故，傷亡程度往往較一般道路更嚴重。該局提醒用路人，無論出遊或走春，駕駛人與前後座乘客都應正確繫妥安全帶；兒童則須使用合適安全座椅，且僅能放置在後座，才能有效降低事故傷亡風險。

高公局統計，一一四年度因未依規定繫妥安全帶而導致死亡之事故共計十九件，造成廿一人死亡。另未繫安全帶乘客事故致死率，約為已繫安全帶者的三點六倍。

高公局呼籲，不論駕駛人或前、後座乘客，都應依規定確實繫妥安全帶，切勿貪圖一時方便或心存僥倖而忽略行車安全。