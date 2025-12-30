高公局提醒元旦跨年注意行車安全 勿於國道觀賞焰火

疲勞駕駛宣導圖卡。（圖：高公局提供）

一一五年元旦假期即將到來，高速公路局（下稱高公局）預估，元旦當日及前一日將有跨年及觀賞元旦日出等活動。由於跨年活動為深夜時段，且可能有民眾同時參與跨年及觀賞日出等活動，熬夜恐影響身心狀態。該局提醒民眾，優先選擇搭乘公共運輸，如要開車時請務必養足精神，並繫妥安全帶，切勿分心疲勞駕駛、勿酒駕；若行車途中感覺疲勞，請至鄰近服務區、休息站或下交流道稍作休息，以維他人及自身行車安全。

高公局提醒，跨年夜行駛國道時，請避免為觀賞跨年焰火而放慢車速或於路肩逗留，影響行車安全。另依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項，汽車行駛於高速公路，違規減速、臨時停車或停車、未依規定使用路肩，將處汽車駕駛人新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。高公局已請國道公路警察局元旦跨年當晚於國1汐五高架、后里、台中及大雅，國3古坑及國10仁武至燕巢等車輛易慢速行駛或臨停逗留路段，加強巡邏並驅離、取締違規車輛，請民眾務必依規定行駛，以免提高事故風險及避免受罰。

為紓緩元旦當日及前一日跨年及旅遊車潮，高公局將視車流狀況機動開放路肩及實施匝道儀控等措施；另元旦當日將改為單一費率收費（七五折，無二十公里免費），籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。