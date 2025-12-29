高公局提醒進出高速公路匝環道 切勿使用輔助駕駛系統

行經高速公路匝環道，手握方向盤。（圖：高公局提供）

▲行經高速公路匝環道，手握方向盤。（圖：高公局提供）

隨著近年汽車科技進步，新車大多已配備輔助駕駛系統（ADAS），也有越來越多國道事故案例與不當使用輔助駕駛系統有關。高速公路局（下稱高公局）表示，目前台灣市售車輛輔助駕駛系統為等級零至二（SAE J3016 Level 零至二）。L2屬於「輔助駕駛」系統，不是自動駕駛，雖然具備主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）及車道置中（LFA）等功能，有助行車穩定性，但對路況變化反應仍有相當侷限性，尤其高速公路匝環道線形變化較大，易導致系統對路況辨識失敗。

廣告 廣告

高公局指出，由於ADAS高度依賴雷達偵測及前置攝影機對車道標線識別，而匝環道曲率（彎度）往往超過多數L2系統設計極限；當彎道曲率過大時，將導致ADAS無法即時或正確辨識前方物件，LFA及LKA功能都會解除，駕駛員須介入操作，並手動進行方向修正。

高公局提醒，輔助駕駛僅能協助駕駛者，而非取代駕駛操作，若行車時雙手離開方向盤，依據《道路交通管理處罰條例》第43條第1項第1款，得處新台幣六千元到三萬六千元罰鍰；進出高速公路匝環道時，切勿使用輔助駕駛系統，駕駛人應全程握好方向盤，時刻保持警覺。