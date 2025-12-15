高公局提醒霧季來臨 行駛國道請小心

霧季行車安全注意事項。（圖：高公局提供）

霧季來臨，高速公路局（下稱高公局）整理濃霧行車避險招術四招，包括適當減速、正確使用燈光、勿頻繁變換車道及如需緊急停車，請將車輛滑行至路肩或避車彎。

高公局指出，臺灣因地形及季風因素，於每年冬、春兩季易發生起霧情形，霧氣隨著氣流四處飄移，容易影響視線，駕駛人稍有不慎便可能引發事故。該局提醒用路人，行駛國道如遇濃霧，請特別小心，保障自身及他人安全。

高公局整理濃霧行車避險招術，請用路人牢記遵守：

一、適當減速，拉大車距：當行車進入霧區、能見度降低時，應逐漸、適度放慢車速，拉長與前車距離，並隨時注意周邊車輛動態。如能見度嚴重不足，建議駛往鄰近服務區暫停等待霧散，或從最近之交流道駛離高速公路。

二、正確使用燈光：開啟車頭大燈、前後霧燈，讓其他車輛明確辨識自身位置；但切勿使用遠光燈，因遠光燈的光線會被霧氣散射，造成前方一片亮白，反而無法看清路況。

三、切勿頻繁變換車道、貿然停車：若非突發狀況，儘量避免變換車道、緊急煞車或將車輛停於車道上，以免周邊車輛反應不及而發生碰撞。

四、如遇緊急狀況必須停車，請儘可能將車輛滑行至路肩或避車彎、開啟危險警告燈，並於車輛後方五十至一百公尺處放置故障標誌；車內人員在確認安全無虞後儘速離開車輛，退至護欄外或其他安全處所，利用高速公路1968 App警政報案功能或撥打1968通報求援。

高公局表示，國道如有濃霧，造成路段能見度不佳時，上游資訊可變標誌（CMS）即會顯示濃霧訊息，設有霧區閃光黃燈的路段也會啟亮，以加強警示。另如有開啟高速公路1968 App「自訂推播/路況事件推播（LBS）/天候事件」功能，也會即時通知示警。