高公局提醒駕駛須全程握住方向盤、注意前方路況確保安全
▲9月10日國1南128.5公里處緩撞車遭開啟ADAS小客車追撞。（圖：高公局提供）
高速公路局（下稱高公局）提醒，近年國內輔助駕駛系統（ADAS）配備率快速提升，包括主動式定速巡航（ACC）、車道維持輔助（LKA）與自動緊急煞車（AEB）等功能。然部分駕駛將「輔助駕駛」誤解為「自動駕駛」，甚至在行車中鬆手、分心，導致事故風險升高。該局強調，現行L2等級之自動車系統僅具「輔助駕駛」能力，駕駛須全程握住方向盤、注意前方路況，才是道路安全的主體。
高公局指出，ADAS在多種情境下可能無法正確辨識路況，以主動式定速巡航（ACC）為例，雖能減輕駕駛負擔，但仍受限於「系統制動限制」與「車輛物理極限」；當前車突然減速或閃避時，系統在極短距離與時間內須完成判斷與制動，可能來不及提供足夠煞車力道；而面對靜止物體或極低速車輛（如緩撞車），即使ACC或自動緊急煞車系統（AEB）能即時介入，仍可能因車輛機械與物理性能限制而無法完全煞停。例如今（一一四）年四月十六日國1北254公里處、七月一日國3北94公里處及九月十日國1南128.5公里處施工之緩撞車，均遭後方開啟ADAS小客車追撞。
高公局呼籲，輔助駕駛並非萬能，行車安全不能完全依賴系統，科技雖能減輕疲勞，但無法取代駕駛人即時判斷。駕駛人應充分閱讀車主手冊，並瞭解輔助駕駛系統功能與限制，尤其在高速行駛時更要保持專注，隨時注意前方路況，並全程雙手握好方向盤，才能遇到緊急狀況時立即主動介入駕駛操作，確保行車安全。
