高公局發布行憲紀念日暨明年元旦國道交通疏導措施

114年行憲紀念日暨115年元旦國道交通疏導措施一覽表。（圖：高公局提供）

高速公路局（下稱高公局）表示，一一四年行憲紀念日（十二月廿五日）暨一一五年元旦（一月一日，週四）均為單一假日，因非民俗性假日，行憲紀念日當日多為短途單日旅遊旅次。至於元旦當日，除短途單日旅遊旅次，也有前往跨年活動後返回居住地之旅次，預估交通量都略高於平日。考量行憲紀念日及元旦當日及前一日都會區周邊景點可能出現參加平安夜、跨年等相關活動或旅遊車潮，導致鄰近景點之高速公路出現局部路段壅塞情形，該局規劃採機動開放路肩、匝道儀控等措施進行交通疏導。

高公局指出，為避免過多短途車輛行駛國道而影響服務水準，並回歸國道以服務中長程城際運輸之主要功能，行憲紀念日及元旦當天將採單一費率（即打七五折、無二十公里免費）收費，籲請短程用路人儘量利用地方道路前往目的地。

高公局表示，用路人若參加平安夜或跨年活動，建議搭乘公共運輸。自行開車之用路人，請儘量提早出門；於活動結束後，切勿酒駕或疲勞駕駛，以維自身及其他用路人行車安全。高公局提醒民眾，行駛國道途中，切勿為觀賞跨年煙火而放慢車速或臨停路肩，違者可處以新臺幣三千元以上六千元以下罰鍰。