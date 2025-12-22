高公局祭「雙重提神」！大車駕駛進休息室再領飲品半價券

圖為中壢服務區駕駛休息室。（高公局提供／蔡明亘台北傳真）

疲勞駕駛一直以來是國道事故的主要肇因，交通部高速公路局統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，分析肇事原因，分心疲勞駕駛為14件、占比達82％。高公局表示，明年1至3月針對大貨車駕駛提供優惠，使用服務區休息室可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，得到雙重提神。

目前高速公路除石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室。為提升大貨車駕駛使用駕駛人休息室意願，高公局於民國115年1至3月期間，規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券，鼓勵大車駕駛多至服務區休息。

高公局表示，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，且對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全。

高公局呼籲，行車前務必養足精神，確認精神狀態良好，行駛途中隨時注意周遭車流與路況；若感到精神渙散、疲勞，請至服務區、休息站或下交流道稍作休息後再繼續行駛。

