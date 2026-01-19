高公局籲春節落實防禦駕駛 降低事故發生風險

記者古可絜／綜合報導

115年春節連續假期將屆，高速公路局表示，用路人行駛國道除遵守相關交通規定，亦應積極落實防禦駕駛觀念，保持安全車距、維持穩定車速，同時須高度警覺，隨時預判並妥善應對各類突發狀況，以降低事故發生的風險。

高公局呼籲，為確保行車安全，用路人應落實防禦駕駛觀念，行車隨時掌握周遭車況，小型車應盡量避免行駛在兩輛大型車之間；若無法避免，務必留意前後車距，並適時變換車道離開大型車輛，倘因車流密集暫時無法離開時，可先開啟警示燈，提醒後方大型車注意並保持安全距離。

此外，115年春節連假高乘載管制措施，國5北向於初二至初五實施，西部國道北向於初三、初四實施，提醒民眾多加留意並配合。

115年春節連續假期國道高乘載管制措施。（高公局提供）

小車遇大車防禦駕駛。（高公局提供）