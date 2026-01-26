高公局：春節連假國道實施高乘載管制 用路人請依標誌指示行駛

高乘載管制圖形化標誌。（圖：高公局提供）

春節九天連假將至，國道車流量預期明顯增加，高速公路局（下稱高公局）預估，北返車潮將集中於初三至初四，北向交通量預估達七十二至七十八百萬延車公里，約為平日之一點六倍；另國道五號北向交通量則於初二至初五期間較高，並於初五達到最高峰。為有效分散車流並維持國道順暢，該局將於特定時段與路段實施高乘載管制，請用路人配合現場標誌指示行駛。

為協助民眾快速掌握管制資訊，高公局已於交流道附近重要路口與匝道入口前設置相關標誌。其中，重要路口高乘載預告標誌採圖形化設計，以綠底白字標示管制路線與方向、紅底白字標示管制車種與人數，並以白底黑字附牌標示管制日期與時段，內容清楚易懂，可縮短用路人判讀時間。至於匝道入口之標誌，因須作為執法依據，仍採紅底白字的文字型禁制告示牌。

今年春節連假國道高乘載管制路段與時段如下：國道一號下營系統至頭份、國道三號官田系統至竹南，各交流道北向入口將於二月十九日至二月二十日、亦即初三至初四，每日十三時至十八時實施管制；國道五號蘇澳至頭城各交流道北向入口，則於二月十八日至二月二十一日、亦即初二至初五，每日十三時至十八時實施高乘載管制。

高公局提醒，管制時段與路段僅開放乘載三人以上之小型車或符合規定車輛通行。用路人接近管制區時，請提前搖下車窗，配合警勤人員檢查，加速放行效率，確保行車順暢與安全。該局呼籲民眾，提早規劃行程，善用替代道路及公共運輸，共同維護春節期間國道交通秩序。