高公局：輔助駕駛系統非全自動駕駛

▲輔助駕駛系統可能無法辨識的6種情況。（圖：高公局提供）

高速公路局（下稱高公局）表示，高速公路車速快，一旦發生事故，衍生之車損、傷亡或交通壅塞，往往較一般道路更為嚴重。近年來隨著汽車科技快速發展，各大車廠陸續推出具備「輔助駕駛系統」功能新型車款，以降低駕駛負擔、提高行車舒適；該局特別提醒用路人，輔助駕駛系統非自動駕駛，用路人仍須為車輛駕駛行為負責。

高公局說明，目前市面上輔助駕駛系統，多數具備主動定速巡航（ACC）、自動緊急煞車（AEB）、車道維持輔助（LKA）等功能，但其反應、判斷能力仍不足以取代真人駕駛，如：當與前車速差過大、前車未行駛於車道正中間、前車突然轉向或切入、行駛路型特殊、大雨、濃霧、強光等用路環境、前車外型特殊等六種可能無法辨識的情境。

高公局強調，如過度信任輔助駕駛系統而鬆懈注意力，當系統無法正確或即時判斷路況時，即可能發生事故，因此用路人在使用輔助駕駛系統時不可不慎。高公局提醒駕駛人使用輔助駕駛系統時應特別注意以下事項：

一、瞭解使用限制：不同品牌與車款輔助系統能力差異極大，使用前應詳讀駕駛手冊或相關說明書，切勿以為車輛能「自動駕駛」。科技雖能協助駕駛，但駕駛本人才是防制事故發生的最後一道防線。

二、保持專注駕駛：開啟輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，雙眼須隨時注意前方路況。

三、隨時注意系統告警訊息：隨時注意輔助駕駛系統運作狀況，並在系統發警告時立即採取適當動作。

高公局呼籲，用路人使用輔助駕駛系統時，雙手仍須握穩方向盤，保持警覺，並注意路況，隨時準備介入操控或煞車減速，才能保障行車安全。