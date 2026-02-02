高公局3/1啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向動態地磅系統

動態地磅系統示意圖。（圖：高公局提供）

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，維護高速公路行車安全及路面品質，高速公路局（下稱高公局）持續辦理主線篩選式動態地磅系統建置。至今已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等十三處地磅站建置動態地磅系統。今（一一五）年三月一日起，將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等三處地磅站動態地磅系統。

高公局說明，主線篩選式動態地磅，是在國道主線設置三道門架。當地磅站開磅，載重大貨車行經第一道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重。明顯未超載車輛之車號會顯示於第二道門架「閃光燈亮時/載重大貨車過磅/右列車輛除外」標誌右側之資訊可變標誌（CMS），該車即毋須進入地磅站過磅。若車號未顯示CMS上，表示該車有疑似超載之虞，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅。第三道門架會將逃磅車輛影像畫面予以記錄。高公局再將違規證據資料提供國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處新臺幣九萬元罰鍰。

高公局提醒，載重大貨車行經設有主線篩選式動態地磅系統地磅站時，請遵循第二道門架上方之標誌及CMS指示行車；行經其他未設動態地磅地磅站時，則遵循地磅站前「閃光燈亮時／載重大貨車過磅」標誌指示過磅，不要心存僥倖逃磅，以免受罰。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物切勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋，並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控；行駛高速公路應妥為檢查車況，與前車保持適當安全距離，隨時注意車前狀態，勿超速或疲勞駕駛；行經匝環道時，務必依速限行駛，避免車輛翻覆，以維自身及他人行車安全。