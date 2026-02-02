高公局3/1啟用3個國一及國3動態地磅系統

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，維護高速公路行車安全及路面品質，高速公路局（下稱高公局）持續辦理主線篩選式動態地磅系統建置。至今已於國一汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國三樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等十三處地磅站建置動態地磅系統。今年三月一日起，將再啟用國一員林北向、新營北向及國三龍潭南向等三處地磅站動態地磅系統。

高公局說明，主線篩選式動態地磅，是在國道主線設置三道門架。當地磅站開磅，載重大貨車行經第一道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重。