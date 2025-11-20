高冷王牌一秒變戀人！ 日BL劇《if的世界開始戀愛》醍醐虎汰朗、中川大輔談高甜純愛

中川大輔飾演大狼誠司。（圖／GagaOOLala）

由醍醐虎汰朗與中川大輔主演的日本BL劇《if的世界開始戀愛》，將於11月21日起在亞洲最大LGBTQ+串流平台GagaOOLala上線。這部成人愛情故事，以奇幻設定為所有渴望高甜療癒的觀眾，掀起一股幻想羅曼史的熱潮。

醍醐虎汰朗與中川大輔在劇中詮釋了「自卑」與「光芒」的對比。（圖／GagaOOLala）

醍醐虎汰朗與中川大輔具中是「自卑」與「光芒」的對比，碰撞出極致化學反應。醍醐虎汰朗飾演的技術部員工加納彰人，內向且不善社交，對同期業務部王牌大狼誠司（中川大輔 飾）抱持著複雜的憧憬與自卑。高挑挺拔、自帶精英氣場的誠司，對彰人而言是遙不可及的「光」。

廣告 廣告

故事設定充滿奇幻誘惑，笨拙的彰人在某個滿月夜，找到一面能「映照理想自己」的神祕鏡子。他許願後瞬間被傳送至一個處處充滿甜蜜驚喜的「理想並行世界」。在這個「如果的世界」中，原本高冷的誠司竟會用熱烈的眼神看著他，甚至像戀人一樣親近。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

豆棗到底是什麼？資深菜販揭歷史：真正的MIT「值得申遺」

金宇彬、申敏兒宣布結婚！ 愛情長跑10年「挺過鼻咽癌低潮」

假存款單租賓士「連父母都是演員」！悲情男遭騙婚 聽女方1句話氣笑了